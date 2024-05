Keto dla początkujących: FAQ i suplementacja

Dieta ketogeniczna, popularnie nazywana dietą keto, zyskuje na popularności dzięki swojemu skutecznemu podejściu do utraty wagi. Jest to jednak plan żywieniowy, który wymaga od nas dużej wiedzy i zaangażowania. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania dotyczące diety ketogenicznej i omówimy suplementację, która może okazać się niezbędna podczas stosowania tego rodzaju diety. Zapraszamy do lektury!

1. Czym jest dieta ketogeniczna?

Dieta ketogeniczna, zwana również dietą keto, to plan żywieniowy, który polega na spożywaniu dużej ilości tłuszczów, umiarkowanej ilości białek i niewielkiej ilości węglowodanów. Głównym celem diety jest zmuszenie organizmu do spalania tłuszczu zamiast glukozy, co prowadzi do stanu zwanego ketozą.

2. Co to jest ketoza?

Ketozą nazywamy stan, w którym organizm zaczyna spalać tłuszcz zamiast cukru, produkując ciała ketonowe. To one stanowią alternatywne źródło energii dla naszego mózgu i innych tkanek.

3. Czy dieta ketogeniczna jest bezpieczna?

Dieta ketogeniczna jest bezpieczna dla większości osób, pod warunkiem, że jest stosowana pod nadzorem specjalisty. Osoby z chorobami serca, nerek, cukrzycą lub innymi poważnymi schorzeniami powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem diety keto.

4. Jakie są korzyści diety ketogenicznej?

Dieta ketogeniczna pomaga w utracie wagi, poprawia koncentrację, redukuje apetyt, a także może przynieść korzyści w leczeniu niektórych chorób, takich jak epilepsja czy cukrzyca typu 2.

5. Czy na diecie ketogenicznej mogę jeść owoce?

Większość owoców zawiera zbyt dużo cukru, aby były zgodne z dietą ketogeniczną. Wyjątkiem są jednak niektóre owoce, takie jak awokado czy maliny, które są bogate w błonnik a ubogie w węglowodany.

6. Suplementacja na diecie ketogenicznej?

Podczas stosowania diety ketogenicznej, ze względu na zmienione proporcje makroskładników, niezbędne może być uzupełnienie niektórych składników odżywczych.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie https://cheers.com.pl/wiedza/dieta-ketogeniczna-suplementacja/

7. Czy keto dieta dostarcza odpowiedniej ilości witamin i minerałów?

Na diecie ketogenicznej warto zwrócić uwagę na dostarczenie organizmowi odpowiedniej ilości magnezu, potasu, wapnia, a także witamin z grupy B i witaminy D. Pomoże w tym zróżnicowana dieta, a także wspieranie się dobrze dobraną suplementacją.

8. Czy na diecie ketogenicznej należy suplementować Omega-3?

Kwasów tłuszczowych Omega-3 nie powinno zabraknąć w żadnej diecie, a zwłaszcza w ketogenicznej. Pomagają one w utrzymaniu zdrowia serca i mózgu, a także mają działanie przeciwzapalne.

9. Co kryje się pod nazwą “MCT”?

Tłuszcze MCT (średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe) są łatwo przyswajalne przez organizm i szybko dostarczają energii. Można je znaleźć w oleju kokosowym czy oleju MCT.