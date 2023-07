Prawie 100 km/h główną ulicą miasta. Kierowca bmw stracił prawo jazdy

Policjanci ruchu drogowego giżyckiej komendy zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę bmw, który w Giżycku na al. 1 Maja pędził z prędkością 96 km/h. W miejscu tym obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz znajdują się przejścia dla pieszych.

Za popełnione wykroczenie, 35-latek stracił uprawnienia do kierowania pojazdami na okres 3 miesięcy oraz został ukarany mandatem w wysokości 1 500 złotych i punktami karnymi.



Warto pamiętać, że jeżeli osoba, której zatrzymano dokument prawa jazdy w okresie 3 miesięcy po raz kolejny zostanie zatrzymana w takich okolicznościach przez policjantów - czas zatrzymania dokumentu wydłużony zostanie do 6 miesięcy. Kolejne zatrzymanie za kierownicą wiąże się z cofnięciem uprawnień i koniecznością ponownego zdawania egzaminu.



Policjanci przypominają, że prędkość jest jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych. Nieprzypadkowo w rejonach skrzyżowań, przejść dla pieszych czy innych miejscach, z których korzystają zarówno zmotoryzowani, jak i inni uczestnicy ruchu drogowego często wprowadzone są ograniczenia prędkości. Jednym z zadań policjantów ruchu drogowego jest kontrola przestrzegania przepisów w tego typu miejscach.



Według obowiązujących przepisów za przekroczenie prędkości m.in.:

- o 70 km/h i więcej mandat karny wynosi 2500 zł/ lub przy recydywie 5000 zł oraz 15 punktów karnych

- od 61 km/h do 70 km/h mandat wynosi 2000zł /4000 zł oraz 14 punktów karnych

- od 51 km/h do 60 km/h mandat wynosi 1500 zł /3000 zł oraz 13 punktów karnych

- od 41 km/h do 50 km/h mandat wynosi 1000 zł /2000 zł oraz 11 punktów karnych

- od 31 km/h do 40 km/h mandat wynosi 800 zł /1600 zł oraz 9 punktów karnych

Źródło: KPP Giżycko