Wypadek awionetki na Mazurach

Zgłoszenie o wypadku awionetki giżyccy strażacy odebrali o godz. 13.47. Kilka minut później znaleźli się na lotnisku w Grajwie pod Giżyckiem, w pobliżu jez. Niegocin. Okazało się, że do wypadku doszło podczas lądowania.

- Do wypadku awionetki doszło podczas manewru lądowania - informuje st. kpt. Mateusz Pupek, zastępca komendanta PSP w Giżycku. - Samolot "dachował", wylądował do góry kołami. Pilot i pasażerka samodzielnie opuścili pokład przed przybyciem strażaków. Kobieta została odwieziona na obserwację do szpitala. Strażacy zastosowali poduszkę z piany gaśniczej.

W akcji wzięli udział strażacy z czterech zastępów gaśniczych oraz dwa samochody operacyjne.

Na miejscu zdarzenia był także komendant PSP w Giżycku, bryg. Tomasz Siemieniuk, który nadzorował działania strażaków.

ona