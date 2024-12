Gdzie jest Romanowski? Właśnie robi Bodnara w bambuko!

Czy Romanowski pojawi się na wigilii w świątecznym swetrze i złoży życzenia ministrowi Bodnarowi? Czy może odnajdzie go policja, zanim zdąży wypowiedzieć magiczne „Ho, ho, ho”? Póki co, wiemy tylko jedno – Romanowski gra na czas, a wymiar sprawiedliwości patrzy z niesmakiem w lustrzane odbicie swojej niemocy.

Poszukiwania Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości i obecnego posła PiS, przypominają scenariusz taniego kryminału. Z tą różnicą, że w tej produkcji główny bohater jest wyjątkowo sprytny, a organy państwa odgrywają rolę mniej zdolnych statystów. Na czele z ministrem Adamem Bodnarem, który najpierw chciał „ostrzej skomentować” sytuację, ale ostatecznie popadł w zadumę nad tym, jak to się stało, że z jego resortu zrobił się plac zabaw.

Po Romanowskim ślad zaginął. W realu i w sieci

Sprawa zaczęła się od decyzji Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, który nakazał trzymiesięczny areszt dla Marcina Romanowskiego. Powód? Wątek Funduszu Sprawiedliwości, czyli worka pełnego pieniędzy, z którego miały płynąć fundusze na szczytne cele. I może płynęły, ale dokądś w tajemniczym kierunku. Sam Romanowski, zamiast stawić się przed wymiarem sprawiedliwości, postanowił zniknąć.

Od 6 grudnia nie loguje się do sieci. Nie posługuje się telefonem zarejestrowanym na siebie. W skrócie – ślad po nim zaginął. Policja przeszukała adresy, w których mógł przebywać, ale jak dotąd jedyne, co znaleziono, to brak posła. Romanowski jest nieuchwytny niczym bohater serialu "Z archiwum X".

Adam Bodnar: smutek zamiast złości

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar w poniedziałek w programie „Fakty po Faktach” postanowił podzielić się swoją refleksją. „Jest mi smutno” – wyznał. Smutek jest zrozumiały, bo trudno zachować kamienną twarz, gdy były wiceminister odpowiedzialny za praworządność robi wymiar sprawiedliwości pod zarządem ministra Bodnara w bambuko.

„Nawet byłem zachęcany, że może warto zrobić apel, żeby pan Romanowski najzwyczajniej w świecie oddał się w ręce wymiaru sprawiedliwości” – kontynuował Bodnar. Cóż, pomysł godny człowieka dobrej woli, ale najwyraźniej Romanowski zamiast apeli woli odgrywać główną rolę w grze pod tytułem „Kto kogo przechytrzy”.

Bodnar z goryczą przyznał, że polskie prawo nie przewidziało sytuacji, w której poseł znika jak kamfora. Czy marszałek Hołownia ma nadal traktować Romanowskiego jak pełnoprawnego posła? Przepisów brak. Wygląda na to, że twórcy polskiego prawa nie przewidzieli, że ktoś, kto jeszcze niedawno kierował Funduszem Sprawiedliwości, może zapragnąć nagle zostać bohaterem thrillera.

Zarzuty, zażalenia i europejski kierunek

Obrońca Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, dzielnie walczy o swojego klienta. Złożył już zażalenie na decyzję sądu. Pytanie tylko, czy Romanowski je podpisze, jeśli przebywa gdzieś, gdzie służby nie dotarły? Wszakże nawet średnio uzdolniony bohater kryminału wie, że brak sygnałów i kontaktu z elektroniką to podstawa udanej ucieczki.

Minister Bodnar zasugerował, że poszukiwania mogą się rozszerzyć na Europę. Czy Romanowski ukrywa się gdzieś na ciepłej wyspie, popijając kawę z daleka od polskich realiów? Czy może przebywa w kraju, tuż pod nosem służb, które nie potrafią go namierzyć? Jedno jest pewne – Romanowski milczy, a Bodnar ma smutne święta. Chciałoby się wręcz rzec: "Bodnarowcy - nas nie dogoniat!"

Scena jak z PRL-u, ale w XXI wieku

Niektórzy mogą mieć wrażenie, że historia zatacza koło. W czasach PRL-u znikali opozycjoniści, teraz znika były wiceminister. Różnica polega na tym, że dzisiaj nie ma stanu wojennego, a wymiar sprawiedliwości – przynajmniej teoretycznie – działa.

A co na o tym myślą inni krasnale? - Mamy nadzieję, że niewinny porządny katolik, który przekazywał pieniądze na straże pożarne i Pegasusa do śledzenia min. Rosjan i obcych wywiadów w Polsce ucieknie bondarowcom - podszeptują mi Koszałek-Opałek i Nieśmiałek.

opr. Hałabała