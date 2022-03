Kornelia Falk: Czasami bywam superwoman

— Prowadzi pani szkołę tańca, ale też czasami bywa superwoman. Często to się zdarza?

— Tak się w tym roku zdarzyło, że nią byłam. A stało się tak przy okazji imprez karnawałowych, które organizowaliśmy. Myślę, że rzeczywiście może miało to swoją symbolikę, bo na co dzień, w życiu prywatnym, staram się być pozytywną osobą, pomagać innym. Więc może to przebranie rzeczywiście miało szerszy kontekst.

— Na co dzień prowadzi pani szkołę muzyki i tańca. Widać, że praca jest pani pasją. To pomaga w prowadzeniu tego rodzaju działalności?

— Zdecydowanie. Myślę też, że dzięki temu gromadzimy wokół siebie osoby z podobną energią. Jeśli praca jest naszą pasją, to… nie pracujemy, a dobrze żyjemy. Moją główną siłą napędową jest też chęć ciągłego poznawania nowych rzeczy.

— Pani ma w sobie niezwykle dużo energii i determinacji. Ktoś panią tego nauczył, czy jest już pani taka z natury?

— Myślę, że już taka jestem, choć pewnie wynika to z moich korzeni.

— No właśnie. Mówiąc o korzeniach. Szkołę muzyczną skończyła pani w Cieszynie, jak znalazła się pani w Działdowie?

— Moja rodzinna historia jest ciekawa. Urodziłam się w Jastrzębiu Zdroju. Po kilku latach razem z rodzicami przeprowadziliśmy się na Śląsk Cieszyński, gdzie miałam okazję uczyć się w szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Naukę kontynuowałam na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Tam poznałam mojego męża, który pochodził z Działdowa. Kiedy więc decydowaliśmy się na założenie rodziny, postanowiliśmy, że to jego rodzinne miasto wybierzemy za miejsce naszego życia. I tak się stało, że jestem tutaj już od siedmiu lat.

— Mogliście wybrać każde inne miejsce w Polsce. Co przeważyło?

— Uznaliśmy, że Działdowo będzie dobrym miejscem do życia. Stwierdziliśmy, że jeśli każdy z nas będzie miał tutaj możliwość dążyć do swojego rozwoju, to będzie to dobra decyzja.

— Czasem trzeba samemu stworzyć te możliwości. Pani prowadzi szkołę, ale też zajmuje się wieloma innymi dziedzinami. Ale główną rolę gra muzyka. Ciekawi mnie, w jakim wieku dziecko może rozpocząć edukację muzyczną?

— Tak naprawdę muzykować można już od urodzenia, ale u nas zaczynają już maluchy od pierwszego roku życia. Ten pierwszy rok w rozwoju dziecka jest jednym z ważniejszych, kiedy zaczynają poznawać świat wszystkimi zmysłami. Prowadzę zajęcia z maluchami, ale również z dorosłymi. Uczestnicy moich zajęć w Szkole Muzyki i Tańca Art Music są więc w bardzo różnym wieku.

— No właśnie, bo dla dorosłych wprowadza pani z kolei nowość, czyli slavica dance.

— Slavica to tradycja oraz muzyka połączona z nowoczesnością. Jest to nowa forma aktywności fizycznej skierowana do wszystkich niezależnie do wieku, gdzie łączymy kroki tańców ludowych z fitnessem. Slavica ma też specjalną oprawę, bo mamy kolorowe stroje, więc ten rodzaj aktywności nie dość, że jest atrakcyjny, to wyzwala jeszcze w nas mnóstwo dobrej energii.

— Nie wiedziałam, że taniec ludowy może być połączony z fitnessem.

— Może, to autorski program, który stworzyła Justyna Bolek, tancerka i choreografka. To ona między innymi odpowiadała za taniec w teledyskach muzycznych Donatana i Cleo. Mamy ogromną przyjemność prowadzić zajęcia i być w gronie instruktorów, którzy zajmują się slavica dance.

— To kolejny dowód na to, że lubi odkrywać pani wciąż na nowo kolejne dziedziny. W Działdowie została wydana płyta „Na pięciolinii słów”. Znalazły się na niej wiersze poetów ze stowarzyszenia Działdowska Kuźnia Słowa. Kompozytorką muzyki do nich i wykonawczynią utworów była właśnie pani.

— Można powiedzieć, że moje życie zawodowe opiera się zarówno na sferze muzycznej, jak i tanecznej. Może niektórzy postrzegają to połączenie jako nieco abstrakcyjne, ale te dziedziny naprawdę się ze sobą łączą, przenikają ze sobą. Z muzyką, tańcem, byłam związana od dziecka. Tańczyłam i śpiewałam w dziecięcym zespole taneczno-wokalnym w Ustroniu. Jak widać, w moim życiu te dwa światy są bardzo ważne.

— Taniec, muzyka, ale skończyła pani też studia na kierunku inżynierii środowiska.

— Tak, to prawda. Podczas studiów w Poznaniu uznałam, że chcę zrealizować się także w innych dziedzinach, którymi się interesowałam. W ten sposób jestem inżynierem z dyplomem Politechniki Poznańskiej. Studia były takim rodzajem sprawdzianu, czy mogę być dobra także w innej sferze. Niestety nie praktykuję. Zajęłam się muzyką i tańcem.

— Czy te umiejętności inżyniera mają jakiś wpływ na pani codzienność? Jest pani bardziej zorganizowana?

— Myślę, że na pewno. Choć pomaga również fakt, że już w dzieciństwie uczęszczałam do szkoły muzycznej. By wszystko połączyć, od małego trzeba było nauczyć się organizacji, systematyczności, planowania. To ważne umiejętności i niezwykle przydatne.

— Praca artystyczna wymaga ciągłej kreatywności. Jak nie poddać się zniechęceniu, które może się pojawić?

— Przyznam, że na szczęście nie brakuje mi pomysłów. Wciąż pojawiają się nowe. Myślę, że dużo czasu minie, zanim wszystkie idee uda się mi zrealizować.

— Nie napędza pani trochę fakt, że jest pani mamą?

— Myślę, że tak. Dzieci sprawiają, że ma się więcej energii i determinacji w osiąganiu kolejnych celów. Same dzieci też inspirują. Dostarczają radości i nie ma nic piękniejszego od posiadania dzieci i towarzyszeniu w ich dorastaniu.

— Tworzy pani też płyty z muzyką dziecięcą. Jak widać, nieprzypadkowo.

— Rzeczywiście tutaj inspiracją były moje zajęcia z dziećmi w szkole. Chciałam, by dzięki tej płycie mogły muzykować również w domu. Moje dzieci też mają ulubione piosenki z tej płyty.

— Ta dobra energia przynosi efekty. Wielu uczestników pani zajęć odnosi sukcesy. To napędza do działania?

— Ależ tak! Te sukcesy są swoistą wisienką na torcie. Ogromnie cieszy nas, kiedy nasi uczniowie są dostrzegani, wygrywają konkursy. To dla nas, nauczycieli, największa nagroda. Oczywiście ta praca na co dzień też dostarcza ogromnej satysfakcji.

— Tych zajęć jest naprawdę dużo. A co z odpoczynkiem?

— Rzeczywiście brakuje czasu, by odpocząć. Obecnie niedziela jest takim dniem, kiedy nie mam zajęć. Jednak moja praca daje przestrzeń i pozwala na to, by pogodzić sferę rodzinną i zawodową. A kiedy praca jest pasją, to przynosi satysfakcję, ale sprawia też, że nie można siedzieć bezczynnie w miejscu.

Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

Kornelia Falk – nauczycielka, kompozytorka, właścicielka Szkoły Muzyki i Tańca „Art Music” w Działdowie.