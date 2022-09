Tymczasowy zakaz zatrzymywania się w rejonie przekopu Mierzei Wiślanej

Policjanci informują, iż w związku z uroczystym otwarciem przekopu Mierzei Wiślanej od dnia 16.09.2022 od godz.16:00 do dnia 19.06.2022 do godz. 7:00 zostaje wprowadzona tymczasowa zmiana organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 501 w miejscowości Skowronki w rejonie przekopu Mierzei Wiślanej, polegająca na wprowadzeniu tymczasowych zakazów zatrzymywania się.

Zakazy będą obowiązywały po obu stronach jezdni na 56 km drogi oraz bezpośrednio za rondem „wschodnim” w kierunku miejscowości Krynica Morska, jak i również na 58 km drogi w kierunku przekopu. W przypadku niezastosowania się do znaków zakazu zatrzymywania się pojazdy będą usuwane na koszt właściciela.

Powyższa zmiana organizacji ruchu ma na celu zapewnienie płynności przejazdu we wskazanym odcinku drogi oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom pieszym.

Autobusy będą odjeżdżać co 10 minut od godz. 10:00 z dworców w Stegnie i Krynicy Morskiej do godz. 23:59 z Portu Nowy Świat do dworców w Krynicy Morskiej i Stegnie.