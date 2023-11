Na nietrzeźwego 68-latka najechał kombajn

Podczas zbioru kukurydzy doszło do niebezpiecznego wypadku. Na polu przebywał pijany mężczyzna, którego nie zauważył kombajnista. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala w Bartoszycach.

Do zdarzenia doszło we wtorek, 21 listopada po godz. 16:00. Policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku do którego doszło podczas zbioru kukurydzy w okolicy Bezled. Podczas pracy kombajnu na polu znajdował się 68-letni mężczyzna. Kierowca kombajnu tłumaczył, że wcześniej nie widział nikogo na polu, a mężczyznę zauważył dopiero, gdy doszło do kontaktu z przystawką do ścinania kukurydzy.

Po zatrzymaniu kombajnu okazało się, że mężczyzna jest ciężko ranny. Kombajnista zatamował krwotok i zawiadomił służby ratownicze. Pokrzywdzony trafił do szpitala w Bartoszycach. Pobrano mu krew do analizy i okazało się, że był pod wpływem alkoholu. Kierowca kombajnu był trzeźwy. Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia, a kombajn został poddany oględzinom przez biegłego.

W tej sprawie prowadzone będzie dochodzenie, które pomoże w wyjaśnieniu wszelkich okoliczności tego zdarzenia.

kpp/tom