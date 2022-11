Policjanci poszukują zaginionego 16 - latka z Górowa Iławeckiego

Policjanci poszukują 16 – letniego Jakuba Zalewskiego z Górowa Iławeckiego. Jakub Zalewski w poniedziałek 21 listopada br., wyszedł z domu i do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania. Prawdopodobnie przebywa w Olsztynie.Jakub Zaleski ma ok. 180 cm wzrostu. Nastolatek jest szczupły, ma szare oczy i krótkie kręcone brązowe włosy. W dniu zaginięcia ubrany był ciemne dresowe spodnie z białymi lampasami po bokach, sportowe białe buty, czarną kurtkę i czarną bluzę z kapturem. Z ustaleń policjantów wynika, że Jakub Zalewski może przebywać w Olsztynie.Osoby, które mają informację o aktualnym miejscu pobytu Jakuba Zalewskiego proszone o kontakt z Policją pod nr telefonu 112, lub z Oficerem Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach pod nr telefonu 47 73 212 00.