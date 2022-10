„Polar" z Bartoszyc i „Przerębel" z Bisztynka rozpoczęły sezon na morsowanie

Bartoszycki Klub Morsów „Polar” swój czternasty sezon rozpoczął w sobotę, 15 października. I choć termometry pokazywały temperaturę powyżej zera, uczestnicy są zadowoleni z kąpieli.

– Można powiedzieć, że jest to dopiero rozgrzewka przed sezonem?

– Zdecydowanie tak. Wszystkie morsy czekają na mrozy, chociaż większość klubów zaczyna swoje kąpiele na przełomie października i listopada. Niestety ostatnie zimy były dosyć ciepłe. Bywało tak, że przez tydzień był mróz i śnieg, a potem było byle jak. Fajnie wchodzi się do wody dopiero wtedy, kiedy jest minus 10 stopni, a jednocześnie nie ma wiatru. Wynurzenie, tarzanie w śniegu i powrót do wody to niesamowita zabawa. W Bartoszycach mamy saunę, do której chodzimy po kąpieli i czasem bieganie między sauną, a jeziorem trwa nawet dwie godziny. To jest dopiero czad! – Darek Kuśnierz nie kryje radości.

– Obserwując popularność morsowania można pomyśleć, że „populacja" morsów rośnie.

– Tak, choć trudno powiedzieć, jak w jakim tempie. Powoli po pandemii wracamy do rzeczywistości, choć nie każdy lubi duże zbiorowiska osób, część kąpie się w mniejszym gronie. W Bartoszycach na rozpoczęciu sezonu było ponad trzydzieści osób. Pewnym obiektywnym miernikiem jest zlot morsów w Mielnie, gdzie w 2010 roku do wody weszło niecałe 1,1 tysiąca, a w ubiegłym roku aż 9 tys. osób.



Bartoszyckie morsy swój zimowy kalendarz zakończą na przełomie marca i kwietnia. Oficjalnym końcem sezonu będzie pływanie w rzece Łynie. Zanim to jednak nastąpi, przed bartoszyckimi „zimnolubnymi" jeszcze blisko sto kąpieli. Morsowanie odbywa się cztery razy w tygodniu: w czwartki i wtorki o godz. siedemnastej, w soboty o piętnastej, a w niedzielę o trzynastej. Jednak wcześniej odważni pływają też w Łynie.