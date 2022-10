Mieszkańcy Bartoszyc będą zadowoleni z na bartoszyckich „Działkach”- twierdzi burmistrz [WIDEO]

Prace na bartoszyckich „Działkach” zmierzają ku końcowi. Bezskutecznie od 10 października próbuję dowiedzieć się, co tam powstaje, by następnie poinformować o tym mieszkańców Bartoszyc. Bezskutecznie. Odsyłano mnie osobiście do burmistrza Piotra Petrykowskiego.W środę 26 października zjawiłem się na miejscu tajemniczej inwestycji. Zgromadzono tam kostkę brukową, krawężniki, tzw. podsypkę, na miejscu jest koparka oraz oczywiście pracownicy. Otrzymałem informację, że za chwilę na miejscu będzie osoba, która w Urzędzie Miasta Bartoszyce zajmuje się zielenią. Kiedy tak się stało, zadałem pytanie, co w tym miejscu powstaje. W odpowiedzi usłyszałem, że pracownik nie musi ze mną rozmawiać. Argument słuszny: Każdy, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać informacji prasie, ale robić tego nie musi. Jednak takiPo chwili na trawniku pomiędzy ulicami Zamkową i Nowowiejskiego pojawił się burmistrz Piotr Petrykowski. Na pytanie, co w tym miejscu powstaje usłyszałem „.” Jednak, jak zapewniał Piotr Petrykowski,Jak się okazało, „odesłanie” mnie do burmistrza Piotra Petrykowskiego jest zbliżone do potocznego powiedzenia „Pisz pan na Berdyczów”. Odpowiedzi udzieli burmistrz, który jej… nie udzieli, a dzięki temu nie poznają jej również mieszkańcy Bartoszyc. Można powiedzieć, że „po efektach ich poznacie”...Jednak w tym miejscu muszę zgodzić się z Piotrem Petrykowskim.W mojej ocenie jest to klasyczny przykład naruszania obowiązku udzielania informacji prasie przez kierowników jednostek organizacyjnych. I jeśli można byłoby mówić o jakimkolwiek bohaterze cyklu artykułów, to nie jest nim sam fakt prac, ale konsekwentna odmowa udzielania informacji. Jednak trzeba to chcieć zauważyć.Z opinii, którą otrzymałem z Centrum Monitorowania Wolności Pracy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jasno wynika, że praktyka polegająca na tym, iż urząd administracji publicznej uzurpuje sobie możliwość zdecydowanie o tym, którymi dziennikarzami będzie współpracował, a którym tego prawa odmawia, nie mieści się w europejskich standardach wolności słowa.Swoją drogą powiedzenie o tym, że urząd w tej sprawie nabrał wody w usta w zestawieniu z możliwą fontanną jest przynajmniej dwuznaczne. Mieszkańcy Bartoszyc pamiętają bowiem poprzednią fontannę na Placu Konstytucji 3 Maja, którą potocznie nazywano… pamiętacie jak?Darek Dopierała