Samorządowcy z powiatu bartoszyckiego czekają na Wasze głosy. Ruszył Plebiscyt na Samorządowca 2022

W Plebiscycie na Samorządowca 2022 skupiamy się na popularności. O tym, czy i jak skuteczny jest dany samorządowiec świadczy to, w jaki sposób jest on postrzegany przez wyborców. Dlatego zachęcamy do głosowania na tych, którzy – zdaniem naszych czytelników – zasługują na swój głos. W tym roku głosowanie ma wymiar szczególny, w związku z decyzją sejmu o przedłużeniu kadencji władz samorządowych do 30 kwietnia 2024 roku. Zamiast do urn wyborczych głosować będziemy za pomocą SMS.

Można uznać, że jest to decyzja spektakularna, ponieważ do 1998–2017 kadencja trwała 4 lata, a od 2018 roku została wydłużona do 5 lat. Po zmianie samorządowcy będą trzymać stery o 1,5 roku dłużej. Dla sprawnie zarządzanych samorządów jest to dobra decyzja, dla innych wydłużenia władzy wójtów, burmistrzów i prezydentów może okazać się przysłowiowym gwoździem do trumny.

Zbliżającymi się wyborami można tłumaczyć widoczną już zwiększoną aktywność samorządowców. Pomimo niepisanej zasady, że na początku kadencji podejmuje się najmniej popularne decyzje, a pod koniec już tylko te, które są korzystne dla mieszkańców, aktywność samorządów powiatu bartoszyckiego jest różna. W większości przypadków, aktywność taką można było obserwować przez całą kadencję. W naszym plebiscycie zajmujemy się jednak na 2022 roku.

Samorządowcy zostali podzieleni na trzy kategorie: burmistrz i prezydent, starosta i wójt. Głosujemy oddając głos za pomocą SMS-a, wysłanego na numer 7248 danego samorządowca. Koszt SMS wynosi 2,46 zł z VAT. Plebiscyt trwa od dnia 28 września do 31 października 2022 r.

Starosta

Liderem (9,1 proc) jest Mirosław Dariusz Drzażdżewski (Giżycko). Starosta bartoszycki Jan Zbigniew Nadolny (SMS o treści GO.NST.6) zebrał 4,6 proc. głosów.

Burmistrz i prezydent

Liderką jest Burmistrz Białej Piskiej Beata Sokołowska (49.1 proc.). Wszyscy burmistrzowie z powiatu bartoszyckiego mają po 0,9 proc. głosów.

Burmistrz Bisztynka Marek Dominiak (SMS o treści GO.NBP.13) - 0,9 proc.

Burmistrz Górowa Iławeckiego Jacek Przemysław Kostka (SMS o treści GO.NBP.12) - 0,9 proc.

Burmistrz Sępopola Irena Wołosiuk (SMS o treści GO.NBP.14) - 0,9 proc.

Burmistrz Bartoszyc Piotr Petrykowski (SMS o treści GO.NBP.11) - 0,9 proc.

Wójt

Liderem jest wójt Giżycka Marek Jasudowicz (4.4 proc).

Górowo Iławeckie Bożena Olszewska-Świtaj (SMS o treści GO.NWT.15) - 0,9 proc.

Bartoszyce - Andrzej Dycha (SMS o treści GO.NWT.66) - 0,0 proc.