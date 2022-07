Zarośnięty "Przystanek" w Bartoszycach. Za utrzymanie terenu odpowiada gmina miejska

Informowaliśmy o liście naszego stałego czytelnika w sprawie terenu przed bartoszyckim "Przestankiem", czyli byłym dworcem kolejowym. Pan Henryk zwracał uwagę na zaniedbaną zieleń, trzytarczowy zegar oraz nie zakończony remont klatki schodowej.

28 czerwca wysłaliśmy pytania do Urzędu Miasta w Bartoszycach oraz Polskich Kolei Państwowych.

Odpowiedź z PKP otrzymaliśmy dwa dni później:

„Plac przed byłym dworcem wraz z budynkiem byłego dworca w Bartoszycach nie jest położony na nieruchomości należącej ani zarządzanej przez PKP S.A, w związku z tym utrzymanie terenów zielonych, na tym obszarze należy do właściciela terenu. Jeśli chodzi o teren za dworcem, poza chodnikiem, przylegający do torów, to jego zarządcą jest PKP PLK S.A., czyli zarządca linii kolejowej.”

7 lipca otrzymaliśmy również odpowiedź z Urzędu Miasta w Bartoszycach.





Z pisma dowiadujemy się również że zamontowane przed budynkiem zegary pokazują czas z trzech różnych stref czasowych. Budynek byłego dworca został przekazany aktem notarialnym gminie miejskiej Bartoszyce, tym samym urząd administruje również klomby posadowione przy terenie przyległym do budynku. Jak informuje nasz czytelnik, po publikacji artykułu trawa została skoszona, a klomby przykryte czarną folią i następnie przysypane korą.

Urząd Miasta odniósł się także do sprawy remontu budynku. Poza pomieszczeniami Centrum Aktywności Lokalnej, obok są lokale mieszkalne, do których wchodzi się osobnym wejściem. Mieszkańcy na swój własny koszt, kilka lat temu odnowili ściany i pomalowali schody. Podczas remontu „Przystanku” niezbędne było nowej tablicy rozdzielczej oraz położenie nowej instalacji elektrycznej w klatce schodowej, w której są mieszkania. Przy burzeniu ścian działowych doszło również do pęknięcia ściany.