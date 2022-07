Stacja Socjalna Joannitów już działa w podbartoszyckich Łojdach. Marzenia się spełniają

Od 2004 do końca 2021 roku Stacja Socjalna Joannitów funkcjonowała w ramach porozumienia Zakonu Joannitów z gminą miejską. Z jej pomocy można było korzystać w budynku poradni na ulicy Wajdy 10, a sama stacja była w strukturze Urzędu Miasta w Bartoszycach. Burmistrz Piotr Petrykowski nie widział możliwości kontynuacji działalności stacji w sytuacji, kiedy pielęgniarki we wrześniu 2021 roku poinformowały swoją przełożoną o odejściu z pracy. Dlatego zdecydował o jej zamknięciu, a przez pół roku mieszkańcy byli pozbawieni pomocy Stacji Socjalnej Joannitów. Niemożliwego – z punktu widzenia Piotra Petrykowskiego – zadania, jakim było uruchomienie nowej Stacji Socjalnej Joannitów podjął się wójt gminy Bartoszyce Andrzej Dycha.

Niestety, pomimo wielu prób koordynator w zakonie św. Jana Christian Meyl nie otrzymał odpowiedzi na pismo skierowane do Burmistrza Bartoszyc, nie udało mu się też z nim spotkać podczas wizyty w Polsce.We wrześniu, drogą mailową doktor prosił burmistrza Bartoszyc o znalezienie zastępstwa dla pielęgniarek i przekazanie decyzji o dalszych losach stacji. W listopadzie pytał również Piotra Petrykowskiego o plany zamknięcia stacji.Urząd Miasta w Bartoszycach możliwośc przekazania i odbioru sprzętu, mebli i samochodu potwierdził dopiero 30 marca 2022 roku. W końcu udało się podpisać niezbędne porozumienia i protokoły przekazania sprzętu, a także fizycznie odebrać go z gminy miejskiej Bartoszyce. Obecnie Stacja działa pod szyldem Zakonu Joannitów oraz gminy wiejskiej Bartoszyce.

Chociaż wolontariuszki w pomieszczeniach świetlicy jeszcze się organizują, czekają na część zamówionych mebli oraz m.in. szyldy, które przywiezie koordynator w zakonie św. Jana dr Christian Meyl, praca ruszyła pełną parą.

— W czwartek 7 lipca Stacja Socjalna Joannitów rozpoczęła działalność w świetlicy w Łojdach. Z pomocy można skorzystać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 12:00 oraz od 14:00 do 17:00. Ten tryb pracy pozwoli nam zapewnić dostęp również osobom, które pracują na zmiany. Z pomocy będzie można skorzystać również w dni wolne od pracy, oczywiście po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. Numer telefonu został udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy.Jaką pomoc otrzymają mieszkańcy w Łojdach? Wyposażenie jest takie samo, jak było w pomieszczeniach na ulicy Wajdy w Bartoszycach. Dostępne są środki higieniczne i opatrunkowe, czy sprzęt rehabilitacyjny. Gmina przejęła całą stację wraz z wyposażeniem. Od 16 lipca mają być również nowe dostawy m.in. środków opatrunkowych.

Stacja w Łojdach otrzymała kartoteki, dzięki czemu wiadomo kto, kiedy i jaki sprzęt wypożyczył od „Joannitów”. Teraz może go oddać. Stacja nie ma ograniczeń terytorialnych i udziela pomocy każdemu mieszkańcowi powiatu bartoszyckiego, który będzie jej potrzebował.

Marlena Sófczyńska dodaje, że każdorazowo warto wcześniej zadzwonić i sprawdzić, czy Stacja dysponuje danym sprzętem, czy środkami higienicznymi oraz opatrunkowymi. Punkt w Łojdach będą obsługiwać dwie wolontariuszki. Jednak sam sprzęt to nie wszystko, co można otrzymać w Stacji.— Jeśli ktoś potrzebuje pomocy przy zmianie opatrunku, chce się nauczyć wykonywać to samodzielnie albo po prostu potrzebuje pomocy w zakresie opieki nad osobą chorą, można do nas dzwonić. Również, jeśli możemy pomóc od strony urzędowej, czyli np. w przygotowaniu wniosków o zasiłek, można się z nami skontaktować.