"Elizka" po raz drugi zajęła I miejsce w Olimpiadzie Projektów Społecznych "Zwolnieni z Teorii"

— mówi Katarzyna Zagajewska- Sycz, koordynatorka projektów społecznych w szkole. — W ubiegłym roku zajęliśmy I miejsce w Polsce, na 277 szkół. W tym roku do programu przystąpiło 400 szkół, jest to więc ogromny sukces.

Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii podczas Wielkiego Finału, dziękowała setkom nauczycieli, którzy wspierali uczniów w realizacji własnych inicjatyw.— Mam nadzieję, że pękacie dziś z dumy, że pod Waszymi skrzydłami młodzi uwierzyli że potrafią, że mogą. Nauczyli się tym razem nie wiedzy, lecz kompetencji, coś, co wciąż zdecydowanie za rzadko dzieje się w polskiej szkole. To Wasze dobrowolne zaangażowanie i Wasz wybór, za który bardzo serdecznie dziękuję.Wygrana dla uczniów była ogromnym, oczywiście pozytywnym zaskoczeniem.— Na uroczystości, która odbyła się 19 maja w Warszawie — dodaje Magda, — czyli wielkim finale z naszej szkoły pojechał cały autokar uczniów. Słuchając, jak wymieniano laureatów od ostatniego miejsca, długo nas nie było. W końcu zaczęło do nas docierać, że będziemy prawdopodobnie w pierwszej piątce, potem trójce. Pierwsze miejsce było dla nas ogromnym zaskoczeniem.Katarzyna Zagajewska- Sycz podkreśla znaczenie Gali, wskazując na źródła sukcesu.— Gala była zwieńczeniem ogromnego zaangażowania i pracy uczniów. Usłyszałam wówczas pytanie: "Jak wy to robicie? Odpowiedź jest prosta. Wierzymy w celowość I sensowność założeń olimpiady "Zwolnieni z teorii". Wiemy, że mamy realny wpływ na zmianę naszej rzeczywistości. Młodzież ucząc się, pomaga innym, nabywając kompetencje społeczne, ale też staje się wrażliwa i empatyczna.