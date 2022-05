„Europejska Noc Muzeów” po raz pierwszy w Bartoszycach

Bartoszyckie Stowarzyszenie Historyczno - Eksploracyjne „Rosenthal" organizuje „Europejską Noc Muzeów”. Jest to pierwsze wydarzenie tego typu, które odbędzie się w Bartoszycach.— Nie jest to jeszcze stała, docelowa wystawa — mówi prezes stowarzyszenia Marek Kwiliński. — Obecną przygotowywaliśmy pod kątem „Nocy Muzeów" i cieszymy się, że zdążyliśmy. Zaczynamy od epoki Napoleona, przekrój przez Republikę Weimarską oraz II wojnę światową. W miarę upływu lat epokę PRL-u możemy już traktować jako historyczną i ważną dla Bartoszyc, w których były m.in. zakłady UNITRA. Oczywiście będzie też kilkanaście przedmiotów związanych z historią Bartoszyc, zbiory broni białej oraz oczywiście militaria.Stowarzyszenie planuje udostępnić mini muzeum na początku czerwca 2022 roku.— Muzeum będzie otwarte raz w tygodniu, jednocześnie będzie dostępne dla szkół, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Będziemy pełnić dyżury i postaramy się, aby muzeum było otwarte również w weekend.Bartoszyckie Stowarzyszenie Historyczno - Eksploracyjne „Rosenthal" zaprasza 14 mają, w godzinach 19.00 -24.00, do siedziby przy ul. Boh. Warszawy 96 (dotychczasowa Bartoszyckie Centrum Informacji Turystycznej na parkingu przy tzw. „Łynostradzie". Warto zajrzeć choćby dla samych przygotowanych eksponatów.dar