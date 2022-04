Sankcje nałożone na handel z Obwodem Kaliningradzkim. Jakie są realia?

Rosja szykuje się do ofensywy na Donbas, w Obwodzie Kaliningradzkim brakuje żywności i władze zachęcają do samodzielnego uprawiania ziemi. Czy sankcje nałożone na Rosję działają? Sprawdziliśmy, jak wygląda ruch graniczny.

Komisja Europejska wciąż dyskutuje nad kolejnymi sankcjami, które mają być nałożone na Rosję. Już teraz są one coraz bardziej odczuwalne przez mieszkańców Obwodu Kaliningradzkiego. Polska i Rosja wzajemnie wydaliły część dyplomatów, polski konsulat zablokował wydawanie wiz, zmniejsza się przepływ towarów przez granicę pomiędzy Polską Obwodem... Jednym z pomysłów jest organizacja linii promowej, która będzie łączyła Bałtijsk z Sankt Petersburgiem. Problem polega na tym, że rejs będzie trwał… blisko dwa dni.

Czy wojna, która toczy się za naszą granicą, cokolwiek zmieniła, jeśli chodzi o ruch na przejściach granicznych z Obwodem Kaliningradzkim?

Nie zmieniła się specyfika przewożonych towarów

— Nie zauważyliśmy zmian w ruchu granicznym — mówi jedna z osób pracujących na przejściu granicznym w Bezledach. — Ograniczenia mają miejsce od dwóch lat, co jest związane z pandemią. Przejście jest zamknięte dla ruchu osobowego, natomiast ruch towarowy odbywa się tak samo. Oczywiście, jak zawsze prowadzona jest kontrola towarów polegająca na tym, że sprawdzamy dokumenty, a następnie podejmujemy decyzję, który transport kontrolowane jest fizycznie, a w jakiej sytuacji poprzestajemy na dokumentacji. Prowadzone kontrole pozwalają nam na pewien ogląd, co przewożone jest przez granicę.

— Ruch się zmienił po wprowadzeniu sankcji?

— Nie zmieniła się specyfika przewożonych towarów, jeśli chodzi o ilości przewożonej żywności, czy sprzętu AGD lub innych towarów. Taka sama jest też struktura towarów, które przewożone są tranzytem z Mołdawii, Serbii czy Niemiec. Przewożone są świeże owoce, warzywa i materiały budowlane.

Nie możemy powiedzieć, że zamarł ruch graniczny

Podobnie mówi jeden z funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej.

— Nie zmieniła się odprawa osób na przejściu w Grzechotkach i Bezledach. Nie możemy jednak powiedzieć, że zamarł ruch graniczny, ponieważ od 2020 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie o czasowym zawieszeniu ruchu granicznego. Ruch samochodów ciężarowych ilości 170,120 i 130 pojazdów dziennie spadło do 70 pojazdów. Pojazdy z Rosji i Białorusi nie będą już wyjeżdżały z Polski z towarami objętymi sankcjami.

Jak realnie wyglądają sankcje? Zapytaliśmy oficerów prasowych Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej oraz Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie o ruch na przejściach granicznych z Obwodem Kaliningradzkim. Interesował nas ruch osobowy: przewóz towarów, w tym ropy i gazu od wybuchu wojny na Ukrainie 24 lutego, do 31 marca 2022 r. i w analogicznym okresie 2021 roku.

Informacje o ruchu osobowym przekazała nam mjr SG Mirosława Aleksandrowicz, Rzecznik Prasowy Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Od 24 lutego, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie do 30 marca 2022 r. z Obwodu Kaliningradzkiego do Polski wjechało 2.406 Polaków, czyli 126% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku (1.065). W tych samych okresach do Polski z Obwodu wjechało 6.287 Rosjan, czyli o 5% więcej niż rok wcześniej (było 5.972).

Jeśli chodzi o wyjazd z Polski na teren Obwodu Kaliningradzkiego, liczba Polaków przekraczających granicę wzrosła z 1.082 (24.02.2021-31.03.2022) do 2.298 (wzrost 112%), a Rosjan spadła o 2% (z 5.744 do 5.635).

Ruch towarowy jest mniejszy poza gazem

Zapytaliśmy również o przewóz towarów przez granicę z obwodem Kaliningradzkim. Informacje przekazała nam mł. asp. Marta Rosiak, Oficer Prasowy Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie.





Zapytaliśmy również o przewóz towarów przez granicę z obwodem Kaliningradzkim. Informacje przekazała nam mł. asp. Marta Rosiak, Oficer Prasowy Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Otrzymane dane zostały podzielone na ilość dokonanych na granicy odpraw oraz masę towarów. Po wybuchu wojny zmniejszyła się zarówno ilość odpraw, jak i masa przewożonych przez granicę towarów.

Liczba odpraw towarów wwiezionych do Polski z Obwodu Kaliningradzkiego spadła o 5 procent. Jeśli chodzi o ich masę w tonach, spadek wyniósł 25 procent.

Liczba odpraw towarów wywożonych do Obwodu Kaliningradzkiego spadła o 62%, a masy w tonach o 95,07 procent.

W środę w Sejmie głosowano nad poprawkami senackiej większości do tzw. ustawy sankcyjnej. Opozycja zgłosiła poprawkę, która miałaby zakazać importu gazu LPG z Rosji. Posłowie poprawkę odrzucili.

To, że gaz nadal płynie do Polski i to w większych niż wcześniej ilościach potwierdzają statystyki. Zdecydowanie inna sytuacja jest w przypadku gazu ziemnego. W okresie od 24 lutego do 31 marca (czyli wybuchu wojny) w zestawieniu z analogicznym okresem 2021 roku o 27% wzrosła liczba opraw, a masa importowanego gazu wzrosła o 67,06% (ponad 23 tys. ton).

Czy w tej sytuacji można mówić, że sankcje nałożone na Rosję są skuteczne?

