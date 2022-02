"Reklamówka Podróżna" i akcja ZHP dla uchodźców z Ukrainy

W parafii greckokatolickiej p.w. św. Andrzeja Apostoła oraz restauracji „U Świętego Mikołaja" praca wre, Restauracja pracuje normalnie, a jednocześnie obsługuje osoby, które przynoszą paczki.— Wygląda to bardzo różnie. Ludzie przynoszą gotowe paczki według spisu, który jest na naszym profilu na Facebooku. Przynoszą też różne produkty w większej ilości: kilka chlebów czy konserwy. Panie na plebanii pomagają to rozdzielać i sortować tak, aby w każdej reklamówce była karta SIM. Ludzie zostawiają również pieniądze w kopertach, które losowo są wkładane do różnych toreb.— Trudno jest powiedzieć. Cały czas brakuje kart SIM, a to czego mało wysyłamy i ludzie przywożą. Brakuje też chusteczek nawilżających, teraz już kiełbasy. Mamy wodę. Przydadzą się też batony dla dzieci oraz batony energetyczne.Mieszkańcy, którzy przynoszą paczki proszeni są o to, by zależnie od tego, z czym przychodzą, kierowali się do restauracji, lub na plebanię.— Jeżeli nie są to produkty posortowane proszę przekazywać je na plebanię. Paczki posortowane można przynosić bezpośrednie do restauracji u Mikołaja.