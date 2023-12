Prywatny farmy fotowoltaiczne na Warmii i Mazurach z zielonym światłem

"Działamy zgodnie z przyjętą w maju tego roku strategią biznesową i dążymy do coraz większego finansowania zewnętrznego projektów. Kolejna umowa typu project finance przybliża nas do realizacji nakreślonych na lata 2023-2027 celów" – powiedział menedżer finansowy spółki Projekt Solartechnik Łukasz Paśnik, cytowany we wtorkowym komunikacie spółki.

Kwotę 71 mln zł firma przeznaczy na finansowanie kosztów budowy 28 farm fotowoltaicznych w 13 województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Jak podał Projekt Solartechnik, 26 z 28 farm objętych finansowaniem zostało zgłoszonych do systemu aukcyjnego. Łączna moc planowanych instalacji PV to około 27 MW, zaś ich wielkość mieści się w przedziale od 0,611 do 1 megawata. Wszystkie projekty powinny być gotowe do końca 2024 r., a ostateczna data spłaty kredytu to grudzień 2042 roku.

Umowa z Pekao kolejny kredyt przyznany spółce Projekt Solartechnik na rozwój energetyki odnawialnej. W czerwcu br. firma podpisała umowę z Polskim Funduszem Rozwoju na finansowanie kosztów budowy 26 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 43,09 MW.

Wcześniej, w marcu tego roku, spółka rozpoczęła współpracę w zakresie finansowania OZE z francuską firmą zarządzającą inwestycjami Eiffel Investment Group. W 2022 r. zawarto natomiast umowę kredytową typu project finance z konsorcjum banków (tworzą je ING Bank Śląski, Bank Pekao i BNP Paribas Bank Polska) na finansowanie kosztów budowy 140 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 134 MW.

W komunikacie wskazano, iż strategia rozwoju spółki Projekt Solartechnik na lata 2023-2027 zakłada: "dywersyfikację produktową i geograficzną, szeroki pipeline projektów, powołanie własnej spółki obrotu energią, sprzedaż projektów i jednocześnie działalność w formule samodzielnego wytwórcy energii elektrycznej z własnym portfelem elektrowni (IPP)".

Na koniec trzeciego kwartału tego roku portfel projektów OZE (na różnym etapie rozwoju) zarządzanych przez Projekt Solartechnik wyniósł 5 GW. Łączna moc posiadanych warunków przyłączeniowych dla wszystkich rodzajów projektów to ok. 1,3 GW.

Projekt Solartechnik ma doświadczenie w budowie elektrowni słonecznych m.in. w Anglii, Belgii, Francji, Niemczech Rumunii i na Węgrzech. W Polsce firma od ponad 10 lat specjalizuje się w projektach fotowoltaicznych, energetyce przemysłowej i farmach wiatrowych. Przygotowuje projekty OZE oraz buduje, uruchamia i serwisuje elektrownie słoneczne. Projekt Solartechnik jest częścią Grupy Grenevia (Famur) i TDJ. (PAP)