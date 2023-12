Organizacje praw zwierząt: mięso maltretowanej trzody trafiło do sieci sklepów Lidla

Mięso świń żyjących w przepełnionych chlewach oraz traktowanych brutalnie w jednym z gospodarstw hodowlanych, sprzedawane jest przez supermarkety niemieckiej sieci Lidl. To ustalenia organizacje praw zwierząt. -Trafiło także do Polski - poinformowała Fundacja Alberta Schweitzera.

Walcząca o prawa zwierząt Fundacja Alberta Schweitzera, powołującą się na hiszpańskie Obserwatorium Dobrostanu Zwierząt (OPA), podała, że mięso z zakładu hodowlanego we wsi Quintanilla del Coco, w prowincji Burgos, miało trafiać do sklepów Lidl również poza Hiszpanią.

“Ferma, na której zarejestrowano przerażające obrazy, dystrybuuje wieprzowinę do supermarketów sieci Lidl, także w Polsce, i posiada certyfikat dobrostanu zwierząt” - napisała w przekazanym PAP komunikacie Karolina Kunda-Kuwieckij, rzecznik prasowa Fundacji Alberta Schweitzera.

Organizacja przypomniała, że w sieci dostępny jest materiał filmowy, przedstawiający przerażające warunki i okrucieństwo stosowane wobec zwierząt.

“Niestety nie jest to jednorazowy przypadek. Materiał ten jest już siódmym dochodzeniem w ciągu kilkunastu miesięcy ujawniającym okrucieństwo w łańcuchu dostaw Lidla” - napisały władze fundacji.

W trakcie kontroli na farmie inspektorzy zaobserwowali liczne przypadki problemów zdrowotnych świń, m.in. przepuklin, deformacji nóg oraz bolesnych ran. Potwierdzili też przypadki kanibalizmu pomiędzy zwierzętami.

Kontrolerzy, którzy sfilmowali sytuację w gospodarstwie, zarejestrowali skrajnie niehigieniczne warunki hodowli świń, w tym m.in. pozostawione w chlewni w różnych stanach rozkładu zwierzęta, a także szczurze odchody w korytach do karmienia.

Według dzienników “El Pais” i “El Correo de Burgos” w związku z wykrytymi nadużyciami w Quintanilla del Coco przed sądem w Lerma rozpoczęło się już postępowanie przeciwko właścicielom zakładu hodowlanego dostarczającego mięso do sieci sklepów Lidl.

Hiszpańscy hodowcy są oskarżeni o prowadzące do śmierci znęcanie się nad zwierzętami, a także o oszustwo.

W czwartek ekologiczna Fundacja Franza Webera wezwała dwóch ministrów z regionalnego rządu wspólnoty autonomicznej Kastylii i Leonu, odpowiedzialnych za przemysł, rolnictwo i hodowlę zwierząt o podanie się do dymisji.

Zaapelowała też do władz firmy Lidl o “lepsze kontrole dobrostanu zwierząt” w zakładach współpracujących z tą spółką.

Do czasu publikacji materiału Lidl nie odpowiedział na pytania PAP, czy takie mięso mogło trafić również do sklepów Lidla w Polsce. PAP wysłała pytania do niemieckiej centrali Lidla w piątek 8 grudnia rano.

Marcin Zatyka (PAP)