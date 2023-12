Święta 2023. Polacy uwielbiają dawać sobie prezenty – 85% z nich obdarowuje się nimi dwukrotnie

Jakie prezenty dla bliskich?

Święta nierozerwalnie kojarzą się z prezentami – to powszechnie pielęgnowana tradycja. Polacy najczęściej przygotowują upominki gwiazdkowe dla dzieci (82%), partnerek i partnerów (62%) oraz rodziców (dla mamy – 61%, dla taty – 42%). Co roku pojawia się jednak ten sam dylemat – co kupić najbliższym? Okazuje się, że z tym wyzwaniem mierzy się dwukrotnie aż 85% badanych – najpierw na Mikołajki, a potem na Święta. W poszukiwaniach prezentów nie pomaga fakt, że aż połowa ankietowanych nie daje swoim bliskim żadnych podpowiedzi, co chce otrzymać. Nieco ponad 1/3 osób wskazuje, z jakiej kategorii prezent ucieszyłby ich najbardziej, a tylko 10% badanych dzieli się listą konkretnych produktów. Jak pokazuje badanie SWR, największą trudność sprawia przygotowanie upominku dla teścia/teściowej, dla partnerki/partnera oraz dla taty. Z pomocą w poszukiwaniu trafionych prezentów przychodzi Empik. Mnóstwo podpowiedzi i pomysłów można znaleźć w salonach stacjonarnych, a jeszcze więcej w specjalnej strefie inspiracji prezentowych: empik.com/prezenty

A co najczęściej znajdziemy w tym roku pod choinką? Kosmetyki, książki, ubrania i akcesoria modowe oraz elektronikę, a dzieci – zabawki oraz słodycze.

Ile Polacy przeznaczą na prezenty świąteczne?

Jak pokazuje badanie SWR na zlecenie Empiku, najczęściej prezenty kupujemy w modelu „każdy każdemu” (40%),co sprawia, że listy do skompletowania są długie, a budżet zazwyczaj ściśle określony. 56% respondentów zakłada, że wyda na prezenty tyle samo co w ubiegłym roku.64% zamknie budżet w kwocie do 600 zł, a 23% od 601 do nawet 1500 zł.

76% Polaków poszukuje prezentów już w listopadzie. Nieco ponad połowa respondentów rozpoczyna kompletowanie upominków jeszcze przed Black Friday. Jednak prawdziwe zakupowe szaleństwo rozkręca się na dobre właśnie pod koniec miesiąca – wtedy na prezenty zaczyna polować 3/4 Polaków, poszukując ich najczęściej online lub łącząc kanały: częściowo na www/mobilnie, częściowo w sklepach stacjonarnych. Najwięcej osób (90%) przyznaje, że kupuje prezenty jeszcze w pierwszej połowie grudnia,a6 na 10 badanych zdarza się kupować prezenty na ostatnią chwilę. Wtedy widocznie wzrasta popularność sklepów stacjonarnych (32%), w których upominki lub karty prezentowe są dostępne natychmiast - od ręki. Coraz chętniej wybierane są również eKarty (w opcji wirtualnej) dostępne w okolicznościowej oprawie graficznej - w tym w świątecznej. To gwarancja zawsze trafionego prezentu, bo obdarowany sam wybiera wymarzony produkt.



Jak spędzamy Święta?

Polacy uwielbiają atmosferę Świąt i chętnie bywają w miejscach, gdzie można ją poczuć już kilka tygodni przed Gwiazdką. Najpopularniejszymi sposobami na przywołanie świątecznego nastroju są jarmarki i targi, które odwiedza prawie 70% ankietowanych, a także wigilie towarzyskie, w których udział deklaruje 65% badanych.

W przedświątecznych przygotowaniach Polacy nie zapominają o najważniejszym – o życzeniach. Choć większość z nas składa je sobie osobiście podczas Wigilii (65%), a ponad połowa – dzwoniąc lub wysyłając sms, to jednak 30% Polaków jest wciąż wierna tradycyjnym kartkom. Empik notuje nawet wzrost zainteresowania w tej kategorii - sprzedaż w tegorocznym sezonie jest wyższa niż rok temu. Nie dziwi to, zwłaszcza kiedy zajrzy się do sekcji kartek dostępnych w Empiku – producenci oferują ogromną liczbę wzorów, tak że każdy może postawić na swój ulubiony motyw czy estetykę.

Na stoku, pod palmami, w dżungli – choć obecnie opcji na spędzanie Świąt jest wiele, to jednak zdecydowana większość Polaków wciąż obchodzi je tradycyjnie – w gronie rodzinnym (95%), z choinką (93%) i prezentami. Widać natomiast, że coraz częściej do wspólnego stołu zasiadamy nie tylko z krewnymi, ale także ze znajomymi. Taką odpowiedź wskazało 20% ankietowanych. A co Polacy robią po wspólnym posiłku? Najczęściej oglądają z bliskimi filmy (51%), wybierają się na spacer (40%), kolędują (36%), a także... grają w planszówki (być może w te, które jeszcze przed chwilą były pod choinką).