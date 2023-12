"Dlaczego łabędź nie odleciał? Jego kondycja mu na to nie pozwala"

W Parku Jakubowo przy jednym z akwenów wodnych pojawiły się kartki, które mają skłonić spacerowiczów do refleksji. Chodzi o dobro przebywających tam ptaków. "Dlaczego łabędź nie odleciał? Bo po dokarmianiu chlebem jego kondycja mu na to nie pozwala".

Na niezamarzniętej tafli wody jeziora Mummel w Parku Jakubowo ochoczo zbierają się kaczki. To miejsce częstych spacerów rodzin z dziećmi, a co za tym idzie, częstego dokarmiania ptaków. Nic dziwnego zatem, że tak chętnie tu przebywają. Wśród kaczej gromady zachował się też jeden łabędź. I to właśnie on jest bohaterem całego zamieszania. Zachęcił pewnego mieszkańca, do podzielenia się wiedzą i skłonienia spacerowiczów do refleksji. Przy akwenie zawisły bowiem kartki, które wskazują czym można a czym nie, dokarmiać ptaki.

Pojawiło się również pytanie "dlaczego łabędź nie odleciał?"

Dlaczego nie odleciał?

"Bo po dokarmianiu chlebem, nie pozwoliła mu na to kondycja". Humorystyczna karteczka pojawiła się przy zbiorniku wodnym. Ma na celu wskazać, czym tak naprawdę można dokarmiać ptaki. Ma edukować i wzbudzać refleksję zarówno u starszych jak i młodszych spacerowiczów.

Czym karmić ptaki zimą?

Łabędzie można dokarmiać (ale nie jest to niezbędne dla ich przeżycia) tylko w okresach silnych mrozów, gdy powierzchnia wody skuta jest lodem przez kilka, kilkanaście dni i ptaki nie mają dostępu do naturalnego pokarmu, jakim są rośliny wodne.

Jak widać na jednym ze zdjęć, w Olsztynie ktoś tak pałał miłością do ptaków, iż uznał, że "suchy chleb nadaje się tylko dla konia", a kaczkom i łabędziowi należy"podarować" pizzę.

Nie należy dokarmiać łabędzi chlebem - spożywany przez długi okres wywołuje u nich schorzenia układu pokarmowego, które prowadzą do osłabienia ptaków i ich zamarzania. Chleb w czasie trawienia wytwarza kwas chlebowy, który zakwasza układ pokarmowy ptaka, prowadząc do biegunek, a także bardzo poważnej choroby - kwaśnicy żołądka. Chleb zawiera ponadto sól, a ta zaburza gospodarkę wodną organizmu, co może prowadzić do śmierci. Ponieważ łabędź jest roślinożercą, można mu podawać wyłącznie pokarm roślinny.

Łabędzie można karmić zbożem oraz surowymi bądź gotowanymi bez soli, drobno pokrojonymi warzywami. Ptaki lubią ziarna kukurydzy, gotowane ziemniaki, buraki pastewne, marchewkę , kapustę, płatki zbożowe, otręby, ziarna zbóż - gotowane i osuszone. Pokarm wykładamy tylko w takiej ilości, którą ptaki zjedzą natychmiast - jeżeli wyłożymy go za dużo karma spleśnieje lub zamarznie i spożyta przez ptaki może im zaszkodzić.

Nie każdy o tym wie i chcąc podzielić się swą dobrocią, tylko im szkodzi. Ludzie chętnie dokarmiają łabędzie czy kaczki w czasie niedzielnych spacerów z rodziną. Ptaki pozwalają im się zbliżyć, obserwować ich piękno, uczyć dzieci wrażliwości, jednak dzieląc się pożywieniem, nie odwdzięczamy się im tak, jak powinniśmy.

Żart czy fakt?

Na wspomnianej karteczce mowa o tym, że łabędź nie odleciał. Na zimę? To fakt czy żart sprzyjający refleksji?

Łabędzie, które zamieszkują Polskę, głównie łabędzie nieme, zazwyczaj pozostają w kraju przez cały rok. Są to ptaki wodne, które dobrze przystosowały się do życia w polskich warunkach klimatycznych, nawet podczas zimy. Choć mogą zmieniać swoje lokalizacje w poszukiwaniu otwartych zbiorników wodnych i dostępu do pożywienia, to nie odbywają długich migracji na zimę.

Warto wiedzieć, że wielu przedstawicieli tej ptasiej rodziny odlatuje na zimę… do Polski! Przylatują tu z północnych krajów, gdyż tam wciąż występują surowsze warunki niż w naszym państwie. Co istotne – zimując u nas, spędzają czas głównie na spaniu i leżeniu, dlatego nie należy ich niepokoić.

Jak zimują łabędzie?



Normalnie łabędzie przygotowują się do przetrwania zimy przez nagromadzenie dużych zapasów tłuszczu pod koniec lata i jesienią. Jest on zużywany przez ptaki w czasie niesprzyjających warunków zimą. Zagrożenie dla tych pięknych ptaków stanowi nieodpowiedzialne działanie ludzi, dokarmiających łabędzie przez cały rok, co prowadzi do rozwoju niekorzystnych zwyczajów wśród tych ptaków. Wszelkie poczynania zmierzające do ochrony przyrody muszą być prowadzone zgodnie z rzeczywistymi interesami chronionych organizmów. Dokarmianie łabędzi daje nam satysfakcję, lecz dla łabędzia jako gatunku nie jest na dłuższą metę korzystne. Pamiętać należy, że dorosłe, zdrowe ptaki mogą przetrwać bez pożywienia nawet kilkanaście dni, siedząc nieruchomo i oszczędzając energię, zgromadzoną w postaci grubej warstwy tłuszczu pod skórą.