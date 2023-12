Kuchnia w stylu totallook!

Uniwersalne i ponadczasowe

Z pozoru nudnej formy ograniczonej do jednego dekoru można wyczarować zjawiskowe stylizacje — wystarczy wybrać atrakcyjny rysunek drewna. Bo przepis na modną, piękną i ponadczasową zabudowę meblową zamknięty jest w słowie „drewno”.

Dekory drewna w wyjątkowy sposób łączą subtelną elegancję i wrażenie przytulności z uniwersalnym charakterem, stając się główną ozdobą wnętrza. Niezależnie od trendów wyznaczanych przez designerów, podpowiadających najmodniejsze kolory, które powinny zagościć w naszych kuchniach, drewno zawsze będzie idealnym wyborem. Dlaczego? Ponieważ to właśnie dekory drewna w niezliczonych interpretacjach, tonacji i stylistyce dają najwięcej możliwości aranżacyjnych. Siła drewna tkwi w naturalnym uroku i niesamowitym „ładunku” ciepła, który łagodzi nawet surową atmosferę typową dla wnętrz minimalistycznych.

Kuchnia w kolorach drewna w pierwszym skojarzeniu przywołuje wnętrza w stylu rustykalnym lub klasycznym, ale taki drewniany „total look” pasuje także do zabudowy meblowej utrzymanej w bardziej nowoczesnej stylistyce. Drewno jest uniwersalne i ponadczasowe, a do tego niesamowicie plastyczne. Jego urok kryje się w wyjątkowej strukturze, charakterystycznym rysunku usłojenia oraz niepowtarzalności, dlatego ostateczny efekt zależy od wybranego dekoru. Estetykę kuchni możemy kształtować również przy pomocy dodatkowych elementów dekoracyjnych i tła całej aranżacji, na jakie się zdecydujemy.

Czy zabudowa meblowa utrzymana w całości w drewnie nie będzie zbyt monotonna? Kolorystyczna dyscyplina mebli ograniczona do jednego dekoru wcale nie oznacza, że będą one monochromatyczne. To zasługa specyfiki drewna, za sprawą której na powierzchni mebli przenikają się jasne i ciemne odcienie, ze zdobiącymi je słojami, charakterystycznymi pęknięciami czy sękami.

Drewno jest efektowne samo w sobie, dlatego chociaż doskonale komponuje się z różnymi materiałami, nie musi być traktowane wyłącznie jako baza dla innych dekorów. Pozwólmy mu zawładnąć przestrzenią kuchenną, a ono „odwdzięczy się” wnosząc do wnętrz prostotę płynąca z natury, ciepło i niepowtarzalny styl.

Uroda szafek podkreślona witrynowych światłem

Szafki z dużymi przeszklonymi frontami podświetlone od wewnątrz są eleganckie i wyglądają bardzo efektownie. To jeden z największych hitów nowoczesnych aranżacji kuchennych, który nie tylko przykuwa wzrok, ale dodaje meblom klasy nowoczesnej prezencji. Mogą ozdobić każdą zabudowę meblową i korzystnie odmienić wystrój wnętrza. Witryny to prawdziwe gwiazdy kuchennych aranżacji, które lubią także zabłysnąć. Urodę przeszklonych szafek możemy mocniej wyeksponować za pomocą światła, które odbijając się od szklanej tafli doda kuchni blasku. Szafki witrynowe z zamontowanym wewnątrz dekoracyjnym oświetleniem to atrakcyjny wizualnie duet, który wzmocni wrażenie elegancji i sprawi, że meble będą wyglądały bardziej szykownie.

Praktyczne i dekoracyjne

Oświetlenie to ważny element w procesie urządzania kuchni, ponieważ będzie miało wpływ nie tylko na jej funkcjonalność, ale również estetykę wnętrza. Dobrze dobrane stylistycznie i odpowiednio rozmieszczone oprawy świetlne wpłyną na ostateczny efekt aranżacji i wrażenie, jakie będzie robiła zabudowa meblowa.

— Światło w kuchni odgrywa bardzo ważną rolę. Potrzebujemy go ze względów praktycznych - aby zapewnić sobie dobrą widoczność w miejscu pracy, strefie gotowania i spożywania posiłków. Warto wziąć również pod uwagę, że poza swoją podstawową funkcją, światło pełni rolę dekoracyjną. Umiejętnie zaplanowane oświetlenie pomoże osiągnąć ciekawszy efekt wizualny, podkreśli styl aranżacji i zapewni wyjątkowy klimat w kuchni —doradza Sylwia Kowalska-Mikutel, projektantka Spółki Meblowej KAM.

Dekoracyjny potencjał oświetlenia można wykorzystać na różne sposoby. Bardzo dekoracyjnie wygląda oświetlenie wewnętrzne zamontowane w szafkach witrynowych. Podświetlone szafki z frontami z przezroczystego szkła to coraz popularniejszy motyw zdobniczy mebli kuchennych, ponieważ atrakcyjnie się prezentują i są piękną ozdobą wnętrza. Efektowna forma przyciągnie wzrok, dlatego to doskonałe miejsce do ekspozycyjnego popisu dla naszych kolekcji eleganckiego szkła, rodzinnej porcelany, wytwornego serwisu czy fantazyjnych filiżanek.

Duże witryny albo wyspa

Wnętrza szafek można oświetlić za pomocą opraw punktowych, które najczęściej montujemy w suficie korpusu szafki. Bardziej dekoracyjne będą jednak listwy lub taśmy ledowe, zamontowane pod półkami, na ściankach korpusów szafek lub jako oświetlenie obrysowe ścianek mebla, które subtelnie zaznaczy kontury i go rozświetli.

Nowoczesnej zabudowie meblowej klasy i szyku dodają modne witryny XXL, wzorowane na dawnych kredensach. Takie szafki wyglądają reprezentacyjnie, a szczególnie z zamontowanym w ich wnętrzu delikatnym światłem, które zapewni jeszcze bardziej wykwintny efekt.

Swoją obecność podświetlane gabloty coraz mocniej zaznaczają na wyspach kuchennych, gdzie nie tylko atrakcyjnie się prezentują, ale podkreślają salonowy charakter mebla ulokowanego na pograniczu dwóch stref. Bardzo dobrze korespondują z dekorami drewna i złotem, którego popularność nie mija. Ten szlachetny kolor warto zastosować jako subtelne obramowanie szklanej tafli frontu.