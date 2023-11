Kornelia Gołębiewska z Morąga w finale konkursu Miss Intercontinental

Pochodząca z Morąga Kornelia Gołębiewska została Miss Intercontinental Poland 2023 i już za dwa tygodnie wyjedzie do Egiptu, by reprezentować Polskę podczas zgrupowania. Finał konkursu zaplanowano na 15 grudnia.

Wybory Miss Intercontinental odbędą się w Szarm el-Szejk w Egipcie. W tym roku konkurs Miss Intercontinental organizowany jest już po raz 51.

— Wszyscy nasi byli uczestnicy, którzy brali udział w Sharm El Sheikh w poprzednich latach, mogą potwierdzić, jak wspaniale spędzili czas i jak przyjemny był ich pobyt w tym wspaniałym mieście (finał organizowany był tu wcześniej już trzy razy – red.) — podkreślają organizatorzy konkursu. W finale konkursu, który zaplanowano na 15 grudnia 2023 r., wezmą udział finalistki konkursu z 80 krajów!

Dobry rok Korneli



Morążanka ma już za sobą udział w konkursach piękności. W tym roku w czerwcu zdobyła tytuł II Wicemiss Polonia. Podczas finału w Zakopanem o koronę rywalizowało 19 kandydatek z całej Polski. Miss Polonia to jeden z najstarszych konkursów piękności na świecie, którego pierwsza edycja odbyła się w 1929 roku. Nazwę wymyślił pisarz Tadeusz Boy-Żeleński. Dla wielu ze zwyciężczyń był początkiem wspaniałej kariery. Najbardziej znane laureatki z ostatnich lat to: Aneta Kręglicka, Ewa Wachowicz, Marcelina Zawadzka, Paulina Krupińska, Izabella Krzan czy Karolina Bielawska.

Korona jest trofeum przechodnim, natomiast tytuł przyznawany jest dożywotnio. Królowa otrzymuje wyjątkową, bursztynową koronę, specjalne zaprojektowaną z myślą o najpiękniejszej Polce. Laureatki Miss Polonia reprezentują nasz kraj w najważniejszych międzynarodowych konkursach piękności na świecie, w tym Miss World.

Karolina Gołębiewska 25 października 2023 reprezentowała Polskę i konkurs Miss Polonia podczas finału Miss Grand International 2023 w Ho Chi Minh City w Wietnamie.



Co mówi o sobie miss?



Kornelia Gołębiewska jest studentką psychologii w biznesie i architektury w krajobrazie. Studiuje w Gdańsku. Jak podkreśla, kontakt z naturą jest dla nieodłączną częścią jej życia. Uwielbia fotografować i nagrywać naturę.

— Mam w telefonie ponad 40 tysięcy zdjęć i 6 tysięcy wideo, które w większości są o tej tematyce. Później relaksuje mnie montowanie tych filmów. W wolnym czasie lubię chodzić na długie spacery z moim psem, trenować z nim (jeździć na szkolenia), uczyć go nowych rzeczy. Odpręża mnie samotna jazda autem, najczęściej włączam wtedy ulubioną muzykę i czas się dla mnie zatrzymuje — napisała o sobie w mediach społecznościowych.

— Od dziecka byłam odważna, pełna energii, lubiłam wystąpienia publiczne i kiedyś stworzyłam swój własny śpiewnik, z którego utwory prezentowałam na osiedlowych festynach. Zawsze zgłaszałam się do różnych konkursów, nawet gdy były dla dużo starszych ode mnie osób, i często zdobywałam za to nagrody — dodaje Kornelia.

Zgłaszając się do udziału w konkursie Miss Polonia, chciała przede wszystkim walczyć z jednym z największych stereotypów, jakie istnieją w społeczeństwie – że kobiety piękne są jednocześnie puste i pozbawione ambicji. Chce pokazać, że można połączyć urodę z inteligencją, empatią i bezinteresownością, że każda kobieta jest piękna i wartościowa niezależnie od swojego wyglądu, a prawdziwe piękno tkwi w naszym wnętrzu. Chciała także szerzyć dobro na większą skalę, zaszczepiać już w najmłodszych pozytywne wartości, prowadzić warsztaty edukacyjne, współtworzyć akcje charytatywne na rzecz osób chorych, domów dziecka, domów osób starszych, schronisk.

Jak podkreśla, idealna miss powinna bezinteresownie dzielić się dobrocią, pomocą, ciepłem i pozytywną energią. Powinna być wsparciem i wzorem do naśladowania. Nie powinna być obojętna na krzywdę ludzi i zwierząt. Jej autorytetem jest Angelina Jolie, pokazując, że można wykorzystać swoją pozycję i zasoby, aby wpływać na świat i czynić dobro dla innych. Jej zaangażowanie w pomoc humanitarną, walkę z przemocą wobec kobiet, opiekę nad dziećmi, promowanie zdrowia i edukacji stanowi inspirację dla wielu ludzi, zachęcając ich do podejmowania działań na rzecz pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Siła kobiet inspiruje



W rozmowie opublikowanej przez biuro Miss Polonia Kornelia podkreśla też rolę kobiet:

— Najlepsze w byciu kobietą jest to, że my, kobiety, jesteśmy silne i wytrwałe w wielu aspektach życia. Potrafimy się nawzajem mobilizować do działania, wspierać na drodze do rozwoju i kierować empatią do innych ludzi. Mamy ogromny dar – dajemy życie, tworzymy to życie; jest to piękne i jednocześnie tak niebywałe, że kryje się w nas taka potęga! — powiedziała Kornelia Gołębiewska.

— Siła kobiet według mnie jest czymś niezwykłym, inspirującym w budowaniu nowego, lepszego świata. To odwaga i determinacja w dążeniu do celu mimo przeciwności losu. To wspieranie innych, aby wspólnie osiągać sukcesy. Moim zdaniem siła kobiet polega również na świadomości swojej wartości i potencjału i chęci dzielenia się tym, co w nas najlepsze.

bcl



Fot. Biuro Miss Polonia