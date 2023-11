Film "Chłopi" z milionową widownią po czterech weekendach od premiery

Po czterech weekendach od premiery "Chłopi" w reż. DK Welchman i Hugh Welchmana zebrali w kinach ponad milionową widownię - poinformowała Joanna Jakubik z firmy produkcyjno-dystrybucyjnej NEXT FILM. Film miał premierę kinową w Polsce 13 października.

"To nie tylko najlepszy polski film tegorocznego box office, ale też jedyna rodzima produkcja, która przekroczyła milion widzów" - podkreślono w przesłanej informacji.

Jak podkreślono, "widzowie pokochali +Chłopów+ kompleksowo – nie tylko film, ale również nowe, ilustrowane obrazami z produkcji, wydanie noblowskiej powieści Władysława Stanisława Reymonta, a także ścieżkę dźwiękową, autorstwa Łukasza L.U.C. Rostkowskiego i Rebel Babel Film Orchestra".

Przypomniano, że "płyta ze ścieżką dźwiękową do filmu +Chłopi+ już jest dostępna na płycie CD z ludowymi wycinankami i dodatkowymi utworami w sklepach muzycznych w całej Polsce". "Występują na niej, pod batutą Łukasza L.U.C. Rostkowskiego, topowi artyści - Kayah, Ralph Kamiński, Laboratorium Pieśni, Dagadana, Małgorzata Kożuchowska, Julia Wieniawa i wielu innych" - napisano, dodając, że "ścieżka dźwiękowa powalczy o nominację do Oscara w kategorii muzyka – Best Original Score".

"Film został zrealizowany na podstawie malarstwa okresu Młodej Polski, które idealnie oddaje nastrój powieści. Na dużym ekranie pojawiają się interpretacje dzieł takich artystów jak Józef Chełmoński, Ferdynand Ruszczyc czy Leon Wyczółkowski" - napisano.(PAP)

