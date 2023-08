Doradca Tuska próbował uderzyć w PiS, dostał mocną ripostę od Śliwki: "W sprawie luki VAT i cen energii zbłaźnił się Pan okrutnie"

PiS bezczelnie mąci w sprawie luki VAT. Fakt jest taki, że kluczowym narzędziem do walki z wyłudzeniami VAT-u jest tzw. „jednolity plik kontrolny” przygotowany i wprowadzony przez rząd… Platformy! Kto nie poparł w 2015 tego rozwiązania? Kaczyński, Brudziński i spółka

— napisał na Twitterze Andrzej Domański.



Riposta Śliwki

Do powyższego wpisu w obszerny sposób odniósł się Andrzej Śliwka.

Drodzy manipulanci z PO, jak Wy kłamiecie! Wasze dokonania w zwalczaniu luki VAT świetnie wyjaśnił ówczesny Prezes NIK Kwiatkowski. To kolejny raport NIK (po raporcie dot. wyprzedaży SSP za rządów PO/PSL) w którym wypunktowano wasze „sukcesy”. Co można przeczytać w raporcie NIK z 2016 r.? Precyzyjny opis „sukcesów” koalicji PO/PSL w zwalczaniu luki VAT. Rozwiązania niewystarczające, brak nowych propozycji legislacyjnych uderzających w vatowskie mafie i ostatecznie negatywna ocena działań Ministra Finansów. A co Prezes NIK, wasz kolega, stwierdził względem powiększania się za rządów Tuska luki VAT. Andrzeju Domański, miłej lektury!

— napisał na Twitterze wiceszef MAP.



Rezultatem takiej, a nie innej polityki PO-PSL był wzrost luki VAT do poziomów jednych z najwyższych w UE. W 2012 r. zaledwie 3 państwa UE miały gorsze wyniki… Polska stała się rajem dla przestępców skarbowych, a pieniądze, które wyłudzili nie trafiły do budżetu i nie zostały przeznaczone na rozwój naszego Państwa! Co wtedy słyszeliśmy z ust polityków PO?

— dodał, załączając słynną wypowiedź Jacka Rostowskiego o tym, że „pieniędzy po prostu nie ma”.



Szanowni Państwo, trzeba postawić jedno zasadnicze pytanie: dlaczego PO i PSL nic z problemem wyłudzeń VAT nie robili na poważnie? Eksperci podatkowi, instytucje i organizacje międzynarodowe od lat mówiły co należy zrobić w Polsce żeby ukrócić przestępstwa. To nie była wiedza tajemna czy też tak skomplikowana, że Tusk czy Rostkowski by jej nie zrozumieli. A więc czy to było lenistwo? Niekompetencja? Czy może coś więcej? Próbę odpowiedzi na to pytanie pozostawiam Państwu…

— kontynuował wiceszef MAP.

Zmiany za rządów PiS

Andrzej Śliwka nakreślił, jak sytuacja się zmieniła za rządów Zjednoczonej Prawicy.

Przychodzą wybory 2015 r. i następuje fundamentalna zmiana w zakresie podejścia do wyłudzeń VAT. Zachodzi wymiana kadrowa w MF, skutkująca przygotowaniem pakietu rozwiązań uderzających w mafie VAT. Efekty są widoczne niemal od razu. W 2017 r. następuje skokowy wzrost dochodów z VAT (do 156,8 mld ze 126,5 mld w 2016). Następuje to dzięki wejściu w życie pakietu paliwowego i… JPK opracowanego przez rząd PiS i wprowadzonym w 2016 r., który oprócz nazwy nie ma nic wspólnego z JPK wprowadzonym w 2015 r. przez rząd PO-PSL. Ich rozwiązanie to był taki rower bez kierownicy, jednego koła i pedałów. Ale wróćmy do Prezesa NIK Kwiatkowskiego, który w 2019 r. wydał kolejny raport dotyczący nadzoru nad poborem VAT. Co w nim znajdziemy? Otóż pochwały dla PiS

— napisał.



Na końcu Śliwka zwrócił się do doradcy szefa PO.

Widzę, że „ekspert” Andrzej Domański idzie śladami innych doradców Tuska i samego Tuska, czyli kłamie. Następnym razem jak będzie chciał Pan błysnąć, to warto usiąść i porządnie przeanalizować dane… bo w sprawie luki VAT i cen energii zbłaźnił się Pan okrutnie

— podkreślił.



Tekst ukazał się na portalu wpolityce.pl