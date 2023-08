Platforma Obywatelska zatwierdziła listy kandydatów. Jest wśród nich Agrounia

Platforma Obywatelska już ma gotowe listy kandydatów do Sejmu i Senatu. Ogłosiła je 16 sierpnia na posiedzeniu Rady Krajowej. Wśród kandydatów, którzy trafią na listy PO, nie zabraknie znanych nazwisk, ale na listach pojawią się też niespodzianki.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zaskoczył wszystkich niespodziewaną koalicją. — Podjęliśmy decyzję o starcie w tej kampanii na listach wspólnie z innymi środowiskami, poproszę na scenę Michała Kołodziejczaka z Agrounii — powiedział Donald Tusk.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk poinformował, że w wyborach parlamentarnych wspólnie z KO wystartuje również były trener polskich skoczków narciarskich Apoloniusz Tajner, Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich w latach 2015-2021, piłkarz Rafał Siemaszko oraz dziennikarz Bogusław Wołoszański, który będzie liderem listy KO w Piotrkowie Trybunalskim.

"Ogromnie się cieszę, że mogłem znaleźć się w tym gronie. Dotychczas zajmowałem się badaniem i omawianiem polityki, teraz zostałem do niej włączony. Jest pomost między tym co robiłem, a tym co będę robił" - powiedział Wołoszański.

Zacytował słowa Winstona Churchilla: "To jeszcze nie jest koniec. To jest początek końca".

W 2007 r. Bogusław Wołoszański przyznał, że będąc w latach 80. korespondentem Polskiego Radia i Telewizji w Londynie, współpracował z wywiadem PRL. Zaprzeczył jednak, by na kogokolwiek donosił. Była to reakcja na tekst "Rzeczpospolitej" pt. "Wołoszański szpiegował brytyjską Polonię", autorstwa historyka Piotra Gontarczyka. (PAP)

W ubiegły czwartek PKW przyjęła zawiadomienie o utworzeniu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego KO, w skład którego wchodzą: Platforma Obywatelska, Zieloni, Inicjatywa Polska oraz Nowoczesna. Od momentu zarejestrowania komitetu wyborczego może on rozpocząć zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Termin na zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów mija 6 września.