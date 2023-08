Zatrważające statystyki w Niemczech. Policyjny raport: Lawinowy wzrost przestępstw na dworcach i z użyciem niebezpiecznych narzędzi

Dane o przestępstwach są przerażające

— mówi wprost o wynikach raportu szef związku policjantów.

W porównaniu z 2019 r., w 2022 roku odnotowano o 28,4 procent więcej przestępstw z użyciem przemocy. W porównaniu z 2021 r. - kiedy z powodu koronawirusa było znacznie mniej pasażerów kolei - wzrost wynosi nawet 38,6 procent

— czytamy w raporcie.

Największe punkty zapalne to główne dworce w Hamburgu, Hanowerze i Norymberdze, a także we Frankfurcie nad Menem, Berlinie, Kolonii, Monachium, Dortmundzie, Lipsku i Duesseldorfie



— informuje portal.

Fala przestępstw z użyciem niebezpiecznych narzędzi

„Bild” zwraca uwagę, na szczególnie niepokojący fakt - liczba przestępstw z użyciem noży wzrosła o 44,5 procent od 2019 roku, a z użyciem niebezpiecznych narzędzi nawet o 80,4 procent od 2019 roku.

W 2022 roku 5461 podróżnych padło ofiarą gróźb, to wzrost o 120 procent. Liczba obrażeń ciała wzrosła o 22 procent w stosunku do 2019 roku. Według policji federalnej 53 procent podejrzanych to obywatele niemieccy, 47 procent inne nacje

— informuje „Bild”.

Przestępstwa seksualne

Przestępstwa seksualne (gwałt, napaść na tle seksualnym i wykorzystywanie dzieci) wzrosły o 43 procent.

Trudno w to uwierzyć: w 2022 r. odnotowano 78 przypadków, w których pasażerowie zostali celowo zepchnięci na tory. W tych przypadkach 57 osób zostało rannych (w tym 13 poważnie), a jedna zmarła. W 2019 r. odnotowano 60 incydentów

— pisze „Bild”. Liczba kradzieży na stacjach kolejowych również znacznie wzrosła.

Liczby są przerażające, a ludzie unikają tych miejsc

— powiedział „Bildowi” szef niemieckiego związku policji federalnej Manuel Ostermann.

Pilnie potrzebujemy 3500 dodatkowych funkcjonariuszy dla policji kolejowej, aby móc w zauważalny sposób przeciwdziałać temu zjawisku

— dodał.

