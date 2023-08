IMGW bije na alarm. Fala upałów nad Warmią i Mazurami [POGODA]

Rozpoczynający się tydzień staje pod znakiem upałów. IMGW wydało w tym celu ostrzeżenie.

— Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 29 st. C do 33 st. C, lokalnie do 34 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 20 st. C — podał IMGW w wydanym w komunikacie.

Ostrzeżenie obejmuje powiaty: działdowski, iławski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński i Olsztyn, ostródzki oraz szczycieński. Będzie obowiązywać od godz. 13 w poniedziałek do godz. 19 w czwartek.

Sprawdź pogodę na interaktywnej mapie windy.com

Prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych synoptycy określili na 80 proc.

Źródło: PAP

autor: Marcin Boguszewski