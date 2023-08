TOP 10 cytatów z wywiadu prezesa PiS dla "Sieci". "Tusk sięga po techniki socjotechniczne stosowane przez przywódców totalitarnych XX w."

„Polacy pamiętają, jak Tusk osłabiał nasze bezpieczeństwo, jak nie bronił suwerenności. Wiedzą także, że wystawił Polskę Rosji. Po prostu wystawił! Jego plany zakładały, że ludność co najmniej połowy Polski będzie doświadczała tego, co Ukraińcy na terenach okupowanych. Gwałty, izby tortur, wyroki śmierci, porywanie dzieci. Mieliśmy tych ziem nie bronić, cofnąć się za Wisłę i czekać nie wiadomo na co. Za Tuska byliśmy bezbronni” - podkreśla w rozmowie z tygodnikiem „Sieci” Jarosław Kaczyński, wicepremier i prezes PiS.

Redakcja portalu wPolityce.pl prezentuje 10 najciekawszych fragmentów wywiadu.

1. Koniec dyskusji o kierunku kampanii PiS

Dziś mogę powiedzieć, że czas dyskusji o kierunku naszej kampanii się skończył. Teraz czas na wdrażanie tego, co przyjęliśmy. (…) To będzie ciężka batalia i nasze wojsko musi być bitne, dzielne, odważne. Musi być gotowe nie tylko do działań obronnych, lecz także zaczepnych. Musi zrozumieć, że czasem trzeba też atakować. Musi przyjąć, że naturalna u wielu obawa przed zderzeniem z agresywnym przeciwnikiem musi zostać przełamana. Musi także zaakceptować fakt, że w czasie kampanii obowiązuje szczególna dyscyplina.

2. Agresywny język Tuska

Czy można atakować mocniej, niż atakuje Tusk? Cynicznie, bez żadnych podstaw oskarża nas o zbrodnie, o mordowanie ludzi, używa bardzo toksycznych epitetów. Operuje językiem paniki moralnej, językiem, który nie tylko całkowicie fałszywie opisuje naszą rzeczywistość, lecz także ma służyć wielkiej operacji manipulacyjnej. Sięga po środki opisywane przez socjologów analizujących sekty, a także po techniki socjotechniczne stosowane przez przywódców totalitarnych XX w.

3. Osłabianie bezpieczeństwa Polski za czasów PO

Polacy pamiętają, jak Tusk osłabiał nasze bezpieczeństwo, jak nie bronił suwerenności. Wiedzą także, że wystawił Polskę Rosji. Po prostu wystawił! Jego plany zakładały, że ludność co najmniej połowy Polski będzie doświadczała tego, co Ukraińcy na terenach okupowanych. Gwałty, izby tortur, wyroki śmierci, porywanie dzieci. Mieliśmy tych ziem nie bronić, cofnąć się za Wisłę i czekać nie wiadomo na co. Za Tuska byliśmy bezbronni. Likwidował jednostki wojskowe, rozbrajał Polskę, w oficjalnych planach twierdzono, że jesteśmy bezpieczni, że nie mamy wroga. Nawet po ataku Rosji na Gruzję, po tym gdy Putin otwarcie mówił, że chce odbudować imperium. Gdy Lech Kaczyński bił na alarm, wzywał świat do działania, Tusk padł na kolana przed Putinem.

4. Wyprzedaż firm państwowych za Tuska

Tusk chciał wyprzedać wszystko, i gdybyśmy go nie zatrzymali w 2015 r., zrobiłby to. Sprzedawał na potęgę, co roku wpisywał do budżetu grube miliardy z tego źródła, w sumie wyprzedał majątek za 56 mld zł. To tak, jakby rolnik żył z wyprzedaży swojej ziemi, ojcowizny. Szaleństwo i zbrodnia.

5. Ogromna stawka wyborów

Nie możemy pozwolić, by Polacy nie wiedzieli, jaka jest stawka tych wyborów. Nasi rodacy, idąc do urn, muszą mieć w głowie to zasadnicze pytanie: czy naprawdę chcą, by Tusk wrócił do władzy? Obraz jest jasny: Tusk szkodził polskiej gospodarce, zepsuł Polskę, podważył nasze bezpieczeństwo i polską suwerenność, a potem porzucił kraj dla wysoko płatnej, śliskiej, nawet brudnej pracy w Brukseli. Bo to była praca na rzecz jego patronów, praca, którą zdobył, płacąc polskimi interesami, majątkiem.

6. Dług Tuska wobec Berlina i Brukseli

Minęło dziewięć lat od ucieczki z Polski i dziś Tusk musi spłacić długi zaciągnięte u brukselskich i berlińskich sponsorów, którzy sterowali jego karierą i dzięki którym utrzymał się na powierzchni. On jest ich inwestycją: Tusk został wybrany do wykonywania brudnych zadań przez swoich sponsorów, ponieważ jest sprawdzonym w praktyce – powiem to wprost – zdrajcą i można mu zaufać, że znów wyprzeda Polskę bez żadnych wyrzutów sumienia. Tusk jest dziś zwykłą marionetką brukselskiej biurokracji i niemieckich planów imperialnych.

7. Najważniejsze kwestie dla Polaków

Przecież jest jasne, potwierdzają to i nasze rozmowy z rodakami, i badania, że dla Polaków najważniejsze są dwie sprawy: gospodarka i bezpieczeństwo. A my Polaków słuchamy. Kwestie światopoglądowe mają znaczenie niewielkie, marginalne, one są rozdmuchiwane przez lewicowe media i organizacje pozarządowe. Mamy program dla całego społeczeństwa, pomogliśmy milionom Polek w codziennych zmaganiach z życiowymi trudnościami.

8. Zaangażowanie wszystkich polityków PiS w kampanię

Premier Morawiecki będzie ważną postacią tej kampanii. Polacy oceniają bardzo wysoko jego kompetencje gospodarcze, ufają mu w zasadniczych kwestiach w tym obszarze, także w sprawach dotyczących bezpieczeństwa kraju. Najważniejsze jest jednak to, że każdy z polityków PiS może odegrać w tej kampanii wielką rolę, a także każdy musi trzymać się linii naszego sztabu. Również w szczegółach. Każdy.

9. Rywalizacja PiS-u z Konfederacją

Konfederacja to nasza konkurencja, rywalizacja jest nieuchronna. Ale ze zdecydowaną większością wyborców łączy nas bardzo wiele. Podzielają nasze poglądy w sferze bezpieczeństwa, chcą silnej armii, nie chcą wyprzedaży Polski, nie chcą prywatyzacji najcenniejszych firm, nie chcą prywatyzacji lasów. I nie chcą także Tuska u władzy, bo wiedzą, komu będzie służył i co zrobi Polsce.

10. Apel do działaczy i sympatyków o aktywność w sieci

Rośnie znaczenie mediów społecznościowych, a tam, choć mamy i elementy cenzury, i niekorzystne algorytmy, i tzw. wyciszanie głosów prawicowych, to jednak mamy także szansę dotarcia do ludzi bez pośrednictwa mediów tradycyjnych, głównie lewicowych dziennikarzy. Dlatego wzywam naszych działaczy i sympatyków do aktywności w tej dziedzinie, budowania kompetencji, szkolenia się, poprawiania wyników, do zakładania kont i ciężkiej pracy w tej sferze.

