Pod Kętrzynem stanął obelisk upamiętniający bohaterów bitwy o Anglię

Obelisk poświęcony polskim pilotom walczącym w bitwie o Anglię stanął na lotnisku w podkętrzyńskim Wilamowie. Pomysłodawcą postawienia obelisku był Stanisław Tołwiński, prezes Aeroklubu Krainy Jezior. To kolejna cenna inicjatywa Aeroklubu i pierwsze takie upamiętnienie w warmińsko-mazurskim.

Stanisław Tołwiński został uhonorowany Medalem "Pro Bono Poloniae" przyznanym przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.

Jako pierwsza z gratulacjami pospieszyła obecna na uroczystości wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk- Patkowska.

— Pan Prezes Stanisław Tołwiński to wielki strażnik naszej historii. Od lat tutaj, w tym symbolicznym miejscu, daje nam piękne lekcje związane z walką o Naszą Niepodległą. Właśnie byliśmy świadkami takiej lekcji. Razem uczciliśmy Pamięć o Polskich Bohaterach - Obrońcach Angielskiego Nieba. Bardzo dziękuję za ten kolejny piękny gest patriotyzmu. Gościć tutaj, to dla mnie wielkie wyróżnienie — powiedziała minister Olga Semeniuk - Patkowska.