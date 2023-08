Restauracja w Sząbruku pokazała stolik po jednej z wizyt rodziny w sezonie turystycznym. Internauci komentują: "Byłoby mi wstyd"

Sezon turystyczny idzie w parze z tłumami w restauracjach, kawiarniach i barach. Niestety, często zdarza się, że turyści i goście lokalu nie dbają o to, co pozostawią po sobie, sprawiając tym samym dużo dodatkowej pracy kelnerom. Taką sytuację opisała jedna z restauracji w Sząbruku.

Kilka dni temu na facebook'owym profilu jednej z restauracji w Sząbruku pojawił się dość niecodzienny wpis skierowany do gości, a w szczególności rodziców z małymi dziećmi.

Restauracja opublikowała zdjęcia stolika, po wizycie pewnej rodziny ze swoimi pociechami.

Zarząd lokalu długo zastanawiał się czy nie jest to zbyt kontrowersyjny temat, ale po długich dyskusjach doszedł do wniosku, że ta sytuacja wymaga rozgłosu. Fotografie przedstawiają ogromny bałagan jaki pozostawiła po sobie rodzina. Resztki jedzenia na stoliku i na podłodze. Stół i pasy od krzesełka wysmarowane sosem.

Jak można przeczytać we wpisie, załoga lokalu nie usłyszała żadnych przeprosin, a rodzina jak gdyby nigdy nic, wstała i wyszła z budynku.

— W zasadzie takie zdjęcia możemy robić codziennie. Dzieci, jak to dzieci. Psocą, brudzą - jednym słowem - poznają świat. Ale nie o dzieci tu chodzi, ale o ich rodziców. Co z tym robią po zakończeniu posiłku — napisali.

Restauracja zapytała, co robić w takiej sytuacji. Czy wystarczy zwrócenie uwagi czy może większa edukacja na ten temat. A może samodzielnie liczyć dodatkową opłatę za sprzątanie i pranie?

Odzew internautów był natychmiastowy. Większość komentarzy była nieprzychylna w stronę rodziców. Jak twierdzi większość gości, takie sytuacje zdarzają się bardzo często i sprawiają, że jedyne co przychodzi do głowy to zmiana miejsca lub całkowicie lokalu.

Jak mówią, takie zachowanie to kwestia wychowania i kultury osobistej zwłaszcza rodziców. Inni bronią rodziców, że taki stolik dziecięcy zastępuje dziecku normalny stół a inni wręcz przeciwnie twierdzą, że jeśli ich dziecko zabrudziłoby stolik to natychmiast zostałoby to posprzątane, choćby mokrą chusteczką.

Być może właśnie takie sytuacje skłoniły wielu właścicieli restauracji do rezygnacji z kącika dla dzieci i dziecięcego menu.