Warszawa/Bp Lechowicz poświęcił mural upamiętniający gen. dyw. Janusza Brochwicz-Lewińskiego ps. Gryf

Wspominając powstańców warszawskich módlmy się, abyśmy nie doczekali czasów, kiedy rodzić się będą bohaterowie oddający za ojczyznę życie; módlmy się o bohaterów, którzy życiem w pokoju będą umacniać wolność - powiedział biskup polowy WP Wiesław Lechowicz podczas uroczystości poświęcenia muralu upamiętniającego gen. dyw. Janusza Brochwicz-Lewińskiego ps. Gryf.

Bp Lechowicz przewodniczył w środę mszy św. w intencji uczestników Powstania Warszawskiego w stołecznym sanktuarium św. Faustyny przy ul. Żytniej. Z tego kościoła po mszy św. odprawionej 2 sierpnia 1944 r., Batalion "Parasol" wyruszył do walk na Woli.

W homilii bp Lechowicz podkreślił, że Pan Jezus, który mówił wiele o Królestwie Bożym, jednocześnie bardzo troszczył się o swoją ziemską ojczyznę. Jak zastrzegł, "wiara w Królestwo Boże nie tylko nie osłabiała, ale wręcz umacniała wszelkie działania służące dobru ziemskiej ojczyzny".

"W historii narodu polskiego Kościół zawsze stał na pierwszej linii frontu w walce o wolność i niepodległość naszej ojczyzny, o respektowanie praw człowieka, o zachowanie sprawiedliwości w naszym narodzie. Nic dziwnego, że ci, którzy walczyli o wolność i niepodległość naszej ojczyzny, również w wierze w Boga i w religii chrześcijańskiej widzieli źródło i najgłębszą motywację do swoich działań" - stwierdził.

"Wśród tych osób byli powstańcy warszawscy. To byli ludzie, którzy kierowali się w swym życiu głęboką i żywą wiarą. A wśród powstańców warszawskich z całą pewnością na czoło wybija się postać, która nas dzisiaj gromadzi na modlitwie: gen. dyw. Janusz Brochwicz-Lewiński" - podkreślił biskup polowy WP.

Przypomniał, że gen. Brochwicz-Lewińskiemu przez całą wojnę towarzyszył obrazek Jezusa Miłosiernego z podpisem "Jezu, ufam Tobie" i modlitwą zaczynającą się od słów: "O Jezu Chryste, oddaję Ci hołd jako królowi świata".

"W tym duchu wypełniał całe swoje życie wiarą i miłością względem Boga oraz miłością względem drugiego człowieka, w tym również względem ojczyzny" - powiedział. Jak dodał, wiara była dla niego gwarancją, że "sprawa, której poświęcił całe życie, znajdzie swój szczęśliwy finał". "Tak rzeczywiście się stało. Ofiara jego życia, trud jego życia, ofiara życia wielu powstańców warszawskich, nie poszła na marne" - zastrzegł.

Bp Lechowicz podkreślił, że powstańcy warszawscy byli podobni do kupca z dzisiejszej Ewangelii, który postanowił sprzedać wszystko, by kupić drogocenną perłę. Dodał, że w Polsce dostrzegli perłę, dla której warto poświęcić wiele, a może nawet wszystko.

"Dostrzegali w wierze w Królestwo Boże źródło, inspirację i siłę do walki o to, by również Polska była Królestwem Bożym" - mówił. Przypomniał, że "Królestwo Boże jest królestwem prawdy, sprawiedliwości i pokoju". "Walcząc o wolność w naszej ojczyźnie Gryf i inni powstańcy warszawscy walczyli, by w naszej ojczyźnie jak najwięcej było miłości i pokoju, sprawiedliwości i prawdy" - zaznaczył.

Zdaniem bp. Lechowicza, gen. dyw. Janusz Brochwicz-Lewiński "z cała pewnością był bohaterem". "Ale dziś, gdy jego osobę i powstańców warszawskich wspominamy, módlmy się o to, abyśmy nie musieli doczekać takich czasów, kiedy rodzić się będą bohaterowie oddający za ojczyznę swoje życie. Jeśli już, to raczej módlmy się o bohaterów dnia codziennego. O takich, którzy miłością, prawdą i sprawiedliwością i życiem w pokoju będą budować i umacniać wolność naszej ojczyzny. Myślę, że to jest testament wszystkich powstańców warszawskich, jak również Janusza Brochwicz-Lewińskiego ps. Gryf" - stwierdził.

Po mszy św. z inicjatywy Fundacji im. gen. dyw. Janusza Brochwicz-Lewińskiego ps. "Gryf" odbyło się poświęcenie muralu na ścianie domu parafialnego sanktuarium św. Faustyny przy ul. Żytniej, zatytułowanego "Pałacyk Michla, Żytnia, Wola", którego inspiracją była popularna piosenka powstańcza autorstwa plut. pchor. Józefa Szczepańskiego ps. "Ziutek". Mural odwołuje się do tradycji polskiego oręża, które kontynuuje współczesne Wojsko Polskie i został dofinansowany ze środków Ministra Obrony Narodowej. Prezes Fundacji im. gen. dyw. Janusza Brochwicz-Lewińskiego ps. "Gryf" Izabela Bogucka odsłoniła również pamiątkową tablicę informującą o idei i treści muralu.

List, który do uczestników wydarzenia napisał szef MON Mariusz Błaszak, odczytał szef gabinetu ministra obrony narodowej dyrektor Łukasz Kudlicki. Jak zastrzegł, gen. dyw. Janusz Brochwicz-Lewiński ps. "Gryf" był "bohaterem wojennym o wielkich zasługach dla Polski", który od pierwszych dni II wojny światowej walczył zarówno z Niemcami jak i z Rosjanami.

"Dziś jego imponujący życiorys, szlak bojowy, jaki przeszedł, niezłomna postawa i znajomość żołnierskiego fachu, stanowią inspirację i wzór do naśladowania dla żołnierzy WP" - ocenił.

Przypomniał, że akcja MON pt. "Mur" doczekała się już 3. edycji. "Wspieramy społeczności lokalne oraz organizacje patriotyczne w tworzeniu murali historycznych. W ten sposób dbamy o tradycję oręża polskiego oraz pielęgnujemy pamięć o polskich bohaterach" - zaznaczył.

Po poświęceniu muralu zaprezentowano komiks pt. "Kilka historii o dzielności. Dziennik bojowy". Na zakończenie odbył się koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Obrony Terytorialnej.(PAP)