Wspomnień czar na wystawie "50-lecie AKTT MIRAŻ i Tańca Towarzyskiego w Olsztynie" w Galerii Stary Ratusz [GALERIA]

Wróćmy do wspaniałych wspomnień, magicznego czasu i miejsca, w którym młodzieńcze marzenia stawały się rzeczywistością, a sukcesy przekraczały najśmielsze wyobrażenia. Zajrzyjmy na wystawę poświęconą tym, dla których taniec stał się największą pasją życia, a klub Miraż drugim domem i rodziną…

W latach 70. i 80. taniec towarzyski w Olsztynie przeżywał prawdziwy renesans. W 1973 roku odbył się pierwszy w historii miasta Turniej Tańca Towarzyskiego z udziałem par zagranicznych w klasie międzynarodowej. W październiku tego roku Maria Jolanta Felska organizowała nabór do nowo powstałego Amatorskiego Klubu Tańca Towarzyskiego „Miraż”. Od tamtego czasu miasto stało się jednym z najważniejszych ośrodków tańca towarzyskiego w Polsce.

To właśnie w Galerii Stary Ratusz na wystawie „50-lecie AKTT MIRAŻ i Tańca Towarzyskiego w Olsztynie” zaprezentowano pół wieku silnych tradycji tanecznych.

— To pierwsza nasza wystawa o tańcu, a przecież Olsztyn stoi tańcem. Jest to jedno z wielu wydarzeń, które zaplanowaliśmy z okazji 50 lecia AKTT MIRAŻ i Tańca Towarzyskiego w Olsztynie — mówi Karolina Felska.

— Jestem przekonana, że wystawa obudzi wiele wspomnień i sentymentów, a jednocześnie dotrze do wielu nowych osób. Same umiejscowienie powoduje, że zachodzi tu około 500 dziennie. Jesteśmy dumni, że możemy wspólnie świętować jubileusz i dołączyć do olsztyńskiej rodziny tanecznej — mówi dyrektor WBP Adrianna Walendziak.

Wystawa składa się z 19 plakatów, które przedstawiają zdjęcia zespołów, par i osób związanych z „Mirażem”. Pokazuje ona skróconą historię tańca towarzyskiego w Olsztynie, od jego początków do dzisiaj. Opowiada też o zespole tańca nowoczesnego „Miraż” z lat 70. i zespołach tańca Rytm Elżbiety Kasperowicz, Contra Piotra Galińskiego, a także o formacji tańców standardowych „Miraż”. Poszczególne plansze prezentują sylwetki finalistów Mistrzostw Polski z Olsztyna.

— Znajdują się tutaj plakaty tematyczne związane z historią czy też takie, które opisują pary, które zdobyły kilkukrotnie mistrzostwa Polski. Stworzenie takiej wystawy było dla nas dużym wydarzeniem — mówi Wojciech Przemieniecki.

Ekspozycja w WBP, za której projekt i przygotowanie odpowiedzialni byli Wojciech Przemieniecki z zespołem, opracowanie graficzne i druk - Ireneusz Szyc „BiB”, natomiast za teksty Karolina Felska, Elżbieta i Krzysztof Kasperowiczowie, Aleksandra Niewińska-Kulig, Piotr Galiński i Wojciech Przemieniecki, jest już trzecią odsłoną tej wystawy (po Galerii Marszałkowskiej w Olsztynie i Auli im. Anny Wasilewskiej CEiIK). Została poszerzona o prezentację pucharów i medali oraz damskich i dziecięcych strojów tanecznych.

Wystawę można oglądać do 26 lipca w WBP przy ul. Stare Miasto 33. Następnie trafi na lotnisko w Szymanach.

Patronaty Honorowe: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski , Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Prezydent Olsztyna Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.