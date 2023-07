Władze Olsztyna chciały odnowić zabytki za 36 milionów złotych, jednak gmina nie dostała pieniędzy. Prezydent Grzymowicz jest oburzony

Ogłoszony w listopadzie 2022 roku Rządowy Program Odbudowy Zabytków to inicjatywa zwrócona bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie i konserwację zabytków. Jego priorytetem jest wspieranie samorządów w poprawie stanu, renowacji oraz remontach obiektów zabytkowych. Dofinansowanie w wysokości aż do 98% wartości inwestycji, przy minimalnym wkładzie własnym 2%, jest dostępne w trzech kategoriach: do 150 000 zł, do 500 000 zł oraz do 3 500 000 zł.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków z zaangażowaniem 3 miliardów złotych z budżetu państwa na trzy lata pozwoli na odbudowę i ochronę dziedzictwa kulturowego. Jego głównym celem jest zachowanie i podtrzymywanie unikalnych wartości historycznych, kulturowych oraz architektonicznych w Polsce.

Dzięki temu programowi, samorządy będą miały możliwość aktywnie działać na rzecz zachowania zabytków, co wpłynie na rozwój lokalnych społeczności oraz przyciągnie turystów zainteresowanych historią i kulturą kraju. Ochrona dziedzictwa kulturowego stanie się ważnym filarem rozwoju lokalnego, a środki przeznaczone na inwestycje pomogą w zachowaniu dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.

Gmina Olsztyn do programu zgłosiła dziesięć projektów, które zdaniem prezydenta Piotra Grzymowicza były "dobrze uzasadnione" i opiewały na ponad 36 milionów złotych. Program niedawno został rozstrzygnięty. Okazało się, że żaden z projektów zgłoszonych przez władze Olsztyna nie został zaakceptowany. Fakt ten zbulwersował prezydenta Grzymowicza.

— W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, pomimo złożenia dziesięciu dobrze uzasadnionych wniosków, na łączną kwotę nieco ponad 36 milionów Olsztyn otrzymał ….zero złotych! Po raz kolejny wyszło, że nie jesteśmy „nasi” i do tego brakuje nam wasalnej pokory wobec rządzących — komentuje prezydent Olsztyna — Najwidoczniej Olsztyn to nie Polska a nasze zabytki nie zasługują na rewitalizację. Smutne? Nie, to już jest żałosne i pokazuje na zanik choćby minimalnej przyzwoitości — dodaje prezydent.

Na liście znalazł się jednak powiat olsztyński, który łącznie otrzymał dofinansowanie na 14,6 mln zł. Więcej szczegółów znajdą państwo w jutrzejszej "Gazecie Olsztyńskiej".

Karol Grosz

Anna Głazek