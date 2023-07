Podszywali się pod policjantów, żeby wyłudzać pieniądze. Bardzo się zdziwili, kiedy do ich drzwi zapukali prawdziwi funkcjonariusze z Olsztyna

Do obu oszustw doszło 12 czerwca 2023 roku. Przestępcy najpierw podszywali się za pracowników poczty i dzwonili z informacją o nieodebranej paczce. Następnie podawali się za policjantów i wmawiali pokrzywdzonym, że wcześniej kontaktowali się z nimi przestępcy, a teraz ich oszczędności są zagrożone i muszą je przekazać funkcjonariuszom.

Niestety zarówno 85, jak i 90-latka przekazały oszustom gotówkę oraz złotą biżuterię o łącznej wartości prawie 100 000 złotych. Jedna z kobiet mogłaby stracić jeszcze więcej oszczędności, gdyby nie postawa kierowcy taksówki. Kobieta najpierw przekazała oszustom oszczędności, które posiadała w domu, a następnie zgodnie z przekazanymi instrukcjami miała udać się do banku. Taksówkarz wioząc kobietę do placówki bankowej po jej zachowaniu oraz rozmowie zorientował się, że seniorka ma do czynienia z przestępcami. Ostatecznie zamiast do banku, kierowca podjechał pod budynek olsztyńskiej jednostki Policji, gdzie seniorka złożyła stosowne zawiadomienie.

W trakcie policyjnych czynności policjanci wpadli na trop dwójki osób, które mogą pełnić rolę „odbieraków” w tym przestępczym procederze. 22-latka i 38-latek zostali zatrzymani w jednym z hoteli na terenie Łodzi. Oboje byli kompletnie zaskoczeni wizytą funkcjonariuszy.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszeli zarzuty oszustwa. 22-latce grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Z kolei 38-latkowi grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności, ponieważ w przeszłości był już karany za podobne przestępstwa i będzie odpowiadać w warunkach tzw. recydywy.

W piątek (7 lipca) na wniosek Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ – wobec dwójki zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 2 miesięcy.