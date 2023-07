IPN zawiesił w Olsztynie baner o Armii Czerwonej, która ''rabowała'' i ''paliła''

"Szubienice" muszą zniknąć. Nakaz usunięcia pomnika, pierwotnie nazwanego pomnikiem Wdzięczności Armii Czerwonej, wydał wojewoda warmińsko-mazurski, Artur Chojecki. Od tej decyzji odwołało się miasto Olsztyn. Minister kultury, który zabrał głos w tym sporze, również uważa, że nie ma miejsca dla monumentu w Olsztynie. Pomnik, pomimo rygoru natychmiastowej wykonalności, nadal jednak stoi w centrum Olsztyna.

Wojewoda Artur Chojecki w olsztyńskim studiu RMF FM przyznał, że w piątek złożył formalne upomnienie na prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza w sprawie braku działań, które ostatecznie doprowadziłyby do usunięcia kontrowersyjnych "szubienic" z centrum miasta.

— Jeżeli dalej nie będziemy widzieli reakcji, to nałożone zostaną grzywny. Po dwóch grzywnach będziemy mogli sami, na koszt miasta, usunąć "szubienice" z przestrzeni publicznej i przekazać do muzeum. Nikt tutaj nie mówi o niszczeniu tego pomnika — powiedział w RMF FM Artur Chojecki. — Dla naszego miasta to jest wstyd, że taki relikt komunistyczny ciągle tutaj stoi. Inne miasta potrafiły sobie z tym poradzić. Jeżeli pan prezydent nie chce tego zrobić, to ja jako wojewoda zrobię to za niego.

Teraz w Olsztynie na jednym z budynków przy al. Sybiraków pojawił się baner Instytutu Pamięci Narodowej. Widoczny jest na nim jeden z pylonów „szubienic”, w który wpisany jest żołnierz radziecki.

— Wkroczyła Armia Czerwona. Palili, zabijali, rabowali, robili, co im się podobało — można przeczytać na banerze.

Całość wieńczy retoryczne: „czy mamy być za to wdzięczni?"



Pomnik na pl. Dunikowskiego powstawał w latach 1949-53. Był wpisany do rejestru zabytków od 1993 roku, natomiast jego otoczenie od 2010 roku. Ochrona została zdjęta odgórnymi decyzjami w tym roku.

Xawery Dunikowski w latach 1940-1945 był więźniem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.