Nielegalna wycinka drzew w Dobrym Mieście na działce dewelopera? Zniszczono siedliska wielu ptaków

— To teraz obraz nędzy i rozpaczy. Kilkanaście kwitnących lip, które rosły tu od kilkudziesięciu lat, runęły na ziemię. Na drzewach zamieszkiwały ptaki, miały swoje gniazda, w których wychowywały pisklęta. W zgliszczach drzew znaleźliśmy mnóstwo martwych i rannych ptaków. Były też puste gniazda i pióra ptaków. Widziałam też, jak latały wokół ściętych koron i szukały swoich gniazd. Mieszkańcy sąsiadującego bloku z działką mówili, że w czasie wycinki zachowywały się podobnie. Krążyły wokół ścinanych drzew i krzyczały. Nikt jednak nie zwracał na to uwagi. Doszło tutaj do katastrofy, wręcz do rzeźni — twierdzi Magdalena Kowalska, radna Rady Miejskiej w Dobrym Mieście. — Kto wydał pozwolenie na wycięcie drzew? Jest czerwiec, wycinka w tym czasie jest niedozwolona.

Za wycinkę drzew bez zezwolenia można słono zapłacić. Od od 1 marca do 15 października trwa okres lęgowy ptaków. To czas, kiedy ptaki zakładają gniazda, składają jaja, wysiadują je i karmią młode. Wycinka drzew lub krzewów na działce prywatnej w tym czasie możliwa jest po uzyskaniu specjalnego zezwolenia wydanego przez burmistrza, wójta lub prezydenta. Zanim jednak taka decyzja zostaje podjęta, sprawdza się, czy na drzewie nie ma gniazd. Przed zmianą prawa w 2017 roku ich obecność powinna być powodem odrzucenia wniosku o wycinkę. Teraz odpowiedzialność za ptaki spoczywa na właścicielu działki z drzewem. Od stycznia 2023 roku wnioski o zezwolenie na wycinkę oraz zgłoszenie wycinki drzewa na własnej działce można składać online, co ułatwia sprawę. Wycinka jest legalna, jeśli na danym drzewie nie ma gniazd. Jeżeli natomiast dojdzie do wycinki mimo, że ptaki mieszkają w gałęziach, przeprowadzającym prace osobom grozi areszt lub grzywna. O wszystkim rozstrzyga sąd indywidualnie decydując o każdym przypadku.

Jeśli drzewa rosną przy pasie drogowym, decyzja uzgadniania jest z Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Czy tak było w tym przypadku?

— Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nie uczestniczył w procedurze wydawania zezwolenia na wycinkę drzew przy pl. 1 Sierpnia w Dobrym Mieście, ponieważ nie były to drzewa przydrożne. Z informacji, które otrzymaliśmy od zaniepokojonych mieszkańców wynika, że 28 czerwca 2023 roku wycięto kilkanaście drzew, które stanowiły siedliska i miejsca lęgowe ptaków — mówi Justyna Januszewicz, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. — Okres od początku marca do końca sierpnia to czas składania przez ptaki jaj i wychowu młodych. W tym czasie nie jest wskazana wycinka drzew z uwagi na możliwość naruszenia szeregu zakazów obowiązujących w stosunku do ptaków, które są objęte ochroną gatunkową, w tym m.in. zakazu niszczenia siedlisk, gniazd, lęgów, osobników młodocianych, czy też zakazu płoszenia i niepokojenia. W tej sprawie mamy prawdopodobnie do czynienia ze złamaniem tych zakazów, co zgodnie z ustawą o ochronie przyrody stanowi wykroczenie i podlega karze aresztu lub grzywny. Niewątpliwie sprawa zostanie skierowana do organów ścigania.

O komentarz poprosiliśmy również Urząd Miejski w Dobrym Mieście. Czekamy na odpowiedź.