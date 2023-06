Zapadł wyrok w sprawie o utrudnianie działalności związkowej w olsztyńskim teatrze

Proces Zbigniewa B. rozpoczął się 10 sierpnia 2021 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Prokurator oskarżył go o to, że w okresie od 19 listopada 2018 r. do 10 października 2019 r., sprawując funkcję Dyrektora Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, utrudniał prowadzenie działalności związkowej (tj. o czyn z art. 35 ust. 1 pkt 2 Ustawy o związkach zawodowych).

Według ustaleń prokuratora oskarżony przestępstwa tego miał się dopuścić poprzez:

- uniemożliwienie wypowiedzenia się jednemu ze związków zawodowych w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie co do wypowiedzenia dwóm członkom zarządu tej organizacji dotychczasowych warunków pracy i zmiany tych warunków na niekorzyść,

- zawarcie porozumienia wprowadzającego zmiany w regulaminie wynagradzania tylko z jednym ze związków zawodowych działających w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, a przez to pozbawienie dwóch pozostałych organizacji zawodowych możliwości zmiany opiniowania regulaminu wynagradzania,

- wprowadzenie wobec niektórych pracowników zadaniowego czasu pracy, nie uregulowanego regulaminem pracy, a przez to pozbawienie związków zawodowych możliwości opiniowania zmiany regulaminu pracy,

- skrócenie jednemu ze związków zawodowych terminu na wyrażenie opinii w sprawie nowej struktury organizacyjnej wprowadzonej na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie,

- odmowę udzielenia dwóm organizacjom zawodowym działającym w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie informacji dotyczących wprowadzania zmian organizacyjnych w teatrze i ich skutków dla pracowników, w tym warunków pracy i zasad wynagradzania, stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mogących powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia,

- opóźnienie w udzieleniu pisemnej informacji i przekroczenie siedmiodniowego terminu w trybie art. 32 ust. 9 (1) o liczbie osób stanowiących kadrę kierowniczą, jednej z organizacji zawodowych w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Wyrok w tej sprawie zapadł 27 czerwca 2023 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie, ustalając czas czynu na okres od 22 listopada 2018 r. do 10 października 2019 r oraz eliminując z opisu zarzucanego czynu ustalenie, że oskarżony utrudniał prowadzenie działalności związkowej poprzez odmowę udzielenia dwóm organizacjom zawodowym działającym w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie informacji dotyczących wprowadzania zmian organizacyjnych w teatrze i ich skutków dla pracowników, w tym warunków pracy i zasad wynagradzania, stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mogących powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia, postępowanie karne wobec oskarżonego Zbigniewa B. warunkowo umorzył na okres 1 roku próby. Ponadto, Sąd orzekł od oskarżonego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w kwocie 2 tys. zł, a także obciążył oskarżonego kosztami sądowymi.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, podając ustne motywy wyroku, wskazał, że Zbigniew B. dopuścił się popełnienia zarzucanego czynu w zakresie mu przypisanym. Niemniej Sąd, mając na uwadze całokształt okoliczności sprawy, doszedł przekonania, że oskarżony zasługuje na dobrodziejstwo instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Sąd uznał, że oskarżony, choć formalnie nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i w ostatnim słowie wniósł o orzeczenie wyroku uniewinniającego, to w złożonych wyjaśnieniach co do zasady nie kwestionował faktu dokonania naruszenia Ustawy o związkach zawodowych. Zbigniew B. tłumaczył m.in., że jego działania były podejmowane w wyniku konsultacji z prawnikiem teatru i nie miał on wówczas wiedzy o ich niezgodności z prawem, przy czym zapewniał, że nigdy nie było jego zamiarem utrudnianie działalności związkowej.

Nadmienię, że warunkowe umorzenie postępowania można stosować, gdy wina sprawcy i społeczna szkodliwość popełnionego czynu nie są znaczne, okoliczności popełnienia tego czynu nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy i jego dotychczasowy sposób życia pozwalają przypuszczać, że pomimo umorzenia postępowania będzie on przestrzegać porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.