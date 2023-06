35-letnia mieszkanka powiatu olsztyńskiego trafiła na oszusta. Straciła 30 tysięcy złotych

We wtorek (27 czerwca) do 35-letniej mieszkanki powiatu olsztyńskiego zadzwonił mężczyzna, który twierdził, że jest konsultantem bankowym.

Dzwonił z oficjalnego numeru. Poinformował 35-latkę, że pewna kobieta próbuje zaciągnąć pożyczkę na jej rachunek bankowy. Zalecił, że w tej sytuacji trzeba podjąć środki zaradcze i złożyć wniosek o anulowanie pożyczki.

Polecił, aby kobieta zalogowała się do aplikacji bankowej, co też uczyniła. Następnie połączenie zostało zerwane i oddzwoniła nieznana kobieta, również podająca się za pracownika banku. Kolejne polecenia dotyczyły złożenia wniosku o pożyczkę w kwocie 30 tysięcy złotych, udania się do banku celem wypłacenia środków, a następnie wpłacenia pieniędzy w kilku transzach za pomocą kodów blik podawanych przez konsultanta. Wszystko po to, aby odzyskać pieniądze.

Kiedy kobieta przekazała konsultantowi informację, że dokonała wszystkich transakcji, mężczyzna się rozłączył. Wtedy 35-latka zorientowała się, że została oszukana i straciła 30 tysięcy złotych. Zadzwoniła do banku i przekazała sprawę na policję.

O wszelkich próbach wyłudzenia pieniędzy należy natychmiast poinformować policję dzwoniąc na numer alarmowy 112.