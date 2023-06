"Bezpieczne wakacje" na Warmii i Mazurach. Policjanci apelują

Jak co roku w okresie wakacyjnym policjanci poświęcają wiele wysiłku na działania profilaktyczne. Swoje działania kierują przede wszystkim do dzieci, młodzieży i ich opiekunów, ale również dorośli muszą mieć świadomość tego, że policjanci wyciągną konsekwencje ich zachowania lekceważącego prawo i zasady bezpieczeństwa.

Już kilka tygodni przed wakacjami 2023 roku policjanci rozpoczęli spotkania w szkołach z dziećmi i młodzieżą, poświęcone zagadnieniom szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Te przedwakacyjne spotkania w szkołach są później kontynuowane podczas spotkań z uczestnikami kolonii, półkolonii i różnego rodzaju obozów czy spotkań organizowanych w placówkach edukacyjnych.

W drogę bezpiecznym autobusem!

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas wakacji jest dla policjantów priorytetem w tym okresie. Ważnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących je na letni wypoczynek. Dlatego Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców.

„Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”

Wiele osób wolny czas spędzać będzie nad wodą. Dlatego jeszcze przed wakacjami w całym kraju po raz siódmy wystartowała ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Policjanci oraz przedstawiciele innych służb, które w zakresie swoich obowiązków mają zadanie dbania o bezpieczeństwo nad wodą i na terenach przywodnych, w trakcie działań pod tym hasłem przypominają mieszkańcom regionu i turystom, dorosłym oraz dzieciom o tym, jak bezpiecznie spędzać czas w tych miejscach.

Szlak wodny to też droga!

Nawet niewielki błąd popełniony w wodzie lub na wodzie może mieć olbrzymie i tragiczne w skutkach konsekwencje. Woda to żywioł, który nie wybacza błędów! Dlatego dla własnego bezpieczeństwa przed skorzystaniem ze sprzętów pływającym warto zapoznać się z przepisami, które obowiązują sterników i osoby korzystające z jednostek pływających.

Jednośladem bezpiecznie do celu!

Rowerzyści należą do grupy niechronionych uczestników ruchu drogowego. Nie mają karoserii, pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych. Mają zdrowy rozsądek i przepisy, które mają ich chronić. Pod warunkiem, że się do nich stosują.

Wskaż miejsce na mapie!

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego już od kilku lat mieszkańcy regionu mogą bezpośrednio wpływać na działania policjantów, poprzez narzędzie internetowe, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. To za jej pośrednictwem, z wykorzystaniem Internetu każda osoba może zasygnalizować policjantom miejsca, w których dochodzi do popełniania wykroczeń lub innych niebezpiecznych lub zakłócających porządek publiczny zdarzeń. Można na niej również wskazać dzikie kąpieliska nad jeziorami i rzekami, by w ten sposób policjanci również te miejsca objęli nadzorem.