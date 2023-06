Ruszyła budowa Parku Handlowego w Olsztynie [ZDJĘCIA]

Przy lotnisku na Dajtkach ruszyła budowa parku handlowego. Przygotowania pod inwestycję trwały kilkanaście miesięcy, jednak po wydaniu pozwolenia na budowę przez prezydenta miasta, plany zmieniły się w działania.

— Na działce o powierzchni ok. 4,6 ha powstanie kompleks handlowy o całkowitej kubaturze wynoszącej ok. 52 tys. m³. Powierzchnia użytkowa będzie natomiast wynosić około 15 000 m². Łącznie, w ramach całej inwestycji zaprojektowano 20 lokali użytkowych o zróżnicowanych metrażach od 100 do 1950 m² — informuje RWS Investment Group.

Nowy park handlowy w Olsztynie będzie mieścił się przy ul. Sielskiej, która łącząc drogi krajowej nr 16 i 51, stanowi główną arterię komunikacyjną w kierunkach Olsztyn-Ostróda. W związku z tym wraz z budową parku, wejdą w życie zmiany komunikacyjne, tak by umożliwić wjazd do planowanej zabudowy. Za skrzyżowaniem z ulicą Lotniczą (w stronę Ostródy) ma powstać rondo. Dodatkowo inwestor ma wybudować ciągi piesze i rowerowe.

Park handlowy będzie stanowić udogodnienie nie tylko dla mieszkańców Olsztyna, ale także dla osób z okolicznych miejscowości, które będą mogły zrobić zakupy bez wjeżdżania do centrum miasta.

Już na etapie projektowania inwestycja cieszy się dużym zainteresowaniem wśród kontrahentów, dzięki czemu jeszcze przed rozpoczęciem budowy, większość lokali została już wynajęta, a proces komercjalizacji dobiega końca.

— Wśród przyszłych najemców znajdą się znane podmioty z branży spożywczej, rtv i agd, a także sklepy popularnych sieci zoologicznych, odzieżowych i drogeryjnych. Na terenie parku handlowego powstanie także stacja benzynowa — informuje RWS Investment Group.