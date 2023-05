Puchar Polski w żeglarskiej klasie Omega na jeziorze Ukiel w Olsztynie

W najbliższy weekend na jeziorze Ukiel odbędzie się druga tegoroczna eliminacja Pucharu Polski w żeglarskiej klasie Omega. Narodowa klasa żeglarska wraca z ogólnopolskimi regatami do stolicy województwa po trzynastu latach przerwy. Zawodnicy wystartują w dwóch klasach: Omega Sport oraz Omega Standard.

Żeglarska klasa Omega to najpopularniejsza klasa jachtów sportowych i turystycznych w Polsce. W ubiegłym roku klasa obchodziła swoje osiemdziesięciolecie.

Na starcie regat o Puchar Prezydenta Miasta stanie ponad czterdzieści załóg z całej Polski, a wśród nich cała elita zawodników startujących w klasie, z Mistrzami Polski oraz zdobywcami Pucharu Polski z lat poprzednich na czele.

Daniel Sokołowski z Polskiego Związku Klasy Omega : „Po pierwszej tegorocznej imprezie wiemy, że w tym roku stawka w obu flotach jest naprawdę silna i bardzo wyrównana. To cieszy szczególnie, bo mocniejsza stawka to ciekawsza rywalizacja i więcej radości dla wszystkich, zawodników i kibiców. Już nie mogę się doczekać, to będzie prawdziwe święto regatowe w Olsztynie”.

Pierwszą tegoroczną rundę Pucharu Polski rozegraną w Żninie, w klasie Sport wygrała załoga Politechniki Gdańskiej dowodzona przez Patryka Kosmalskiego, przed Vector Sails z Kamilem Ortylem, miejsce na podium zamknęła załoga Pronaw 77 Racing ze sternikiem Michałem Rucińskim. W klasie Standard najlepsza okazała się rodzinna załoga Kurczewskich ( Filip, Robert, Jan) z Yacht Klubu Polski Inowrocław, przed załogą Yacht Klub Rewa – Michała Gajdy, na trzecim miejscu rywalizację ukończył Krzysztof Grajewski z załogą Dach System Sailing Team.

O kilka słów poprosiliśmy również obrońcę Pucharu, Mistrza Polski z poprzedniego sezonu w klasie sport - Kamila Ortyla: „Po nadchodzących regatach spodziewam się pierwszego miejsca, bez walki! ( śmiech), ale o to będzie bardzo ciężko.

Rozpoczynające sezon regaty pokazały, że pierwsza dziesiątka jest bardzo wyrównana i każdy może wygrać wyścig, jest bardzo wysoki poziom… zawsze myślałem, że im jestem starszy, tym lepszy, ale niestety tak nie jest, młodzi coraz mocniej depczą po piętach”.

O specyficzne warunki żeglarskie zapytaliśmy znanego olsztyńskiego żeglarza, wielokrotnego uczestnika regat w klasie Omega, Jana Walczaka: „Prognoza zapowiada kierunek E – SE, od lekkiego do średniego wiatru, to będą ciekawe i wymagające wyścigi w mocno zawirowanym, szkwalistym wietrze „od miasta”.

Zawody potrwają dwa dni, rozpoczęcie imprezy zaplanowano na sobotę, na godzinę 10 w CRS „Ukiel”.