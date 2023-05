One ustawiają nas w pionie

Powiem jedno. Stanąć przy takiej sośnie i popatrzeć w górę, to to naprawdę ustawia człowieka mentalnie do pionu. Przez to, że w Puszczy Taborskiej panują optymalne dla sosen warunki, ich drewno osiąga doskonałe parametry techniczne. Jej pień jest niezwykle gładki i ma w sobie coś z antycznych kolumn. W 1900 r. na światowej wystawie w Paryżu sośnie taborskiej nadano miano najlepszego surowca sosnowego świata.