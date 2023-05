"Chleb i sól" Damiana Kocura uhonorowany na 30. Festiwalu Dni Europejskiego Filmu w Pradze

Organizowane od 30 lat Dni Europejskiego Filmu w Czechach to impreza prezentująca najlepsze filmy kontynentu w czeskich kinach studyjnych w Pradze, Ostravie i Brnie. Od ubiegłego roku festiwal przyjął formułę konkursową, w ramach której zaproszone tytuły rywalizują o nagrody w kategoriach Najlepszy Debiut oraz Najlepszy Film Muzyczny. To właśnie do udziału w pierwszym z konkursów organizatorzy zaprosili w tym roku "Chleb i sól" Damiana Kocura.

"Uniwersalnym tematem współczesnego filmu europejskiego jest młodość, czy to dojrzewanie, relacje z rodzicami czy poszukiwanie własnej tożsamości. Jakby filmowcy widzieli jedyną nadzieję w nadchodzącym pokoleniu" – mówił kurator programu DEF dramaturg Šimon Šafránek, cytowany w komunikacie SFP.

"Chleb i sól" opowiada o wchodzących w dorosłość braciach Tymku i Jacku – pianistach z niewielkiego miasteczka gdzieś w Polsce, którzy muszą mierzyć się z problemami akceptacji, własnymi lękami i wyzwaniami współczesności. Film doskonale wpisał się w tę festiwalową formułę wzbudzając aplauz widzów i zdobywając uznanie Jury. O przyznaniu Kocurowi Wyróżnienia Specjalnego zdecydowali czeska aktorka Hana Vagnerová, krytyk filmowy Aleš Stuchlý, producent Pavel Strnad i słowacki reżyser Juraj Lehotský.

SFP przypomina, że "to już kolejne zagraniczne wyróżnienie dla filmu Damiana Kocura, którego dobra passa trwa od września 2022 r". Wówczas na 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji uhonorowano go Nagrodą Specjalną w Konkursie Orizzonti. Kolejne wyróżnienia i nagrody przyszły wraz z festiwalowymi pokazami w Antalyi, Cottbus, Gijon, Kairze, Bratysławie, a także Gdyni i Gdańsku. Ponadto Kocura wyróżniono za "Chleb i sól" statuetką Odkrycie Empiku 2022 w kategorii Film oraz Polską Nagrodą Filmową Orzeł w kategorii Odkrycie Roku.

Stowarzyszenie Filmowców Polskich podało, że "przed filmem i reżyserem już wkrótce szansa na kolejne nagrody". "W nadchodzących dniach +Chleb i sól+ rywalizować będzie o tytuł najlepszego filmu w międzynarodowym konkursie Wytyczanie Drogi 16. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w Krakowie oraz w konkursie filmów fabularnych Międzynarodowego Festiwalu Crossing Europe w austriackim Linz" - napisano.

"Chleb i sól" powstał w Studiu Munka Stowarzyszenia Filmowców Polskich w ramach programu Sześćdziesiąt Minut finansowanego ze środków Stowarzyszenia Filmowców Polskich przy wsparciu CANAL+ Polska i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W obsadzie znaleźli się też m.in. Bartosz Olewiński, Nikola Raczko, Nadim Suleiman i Nadim Shalabi. Autorem zdjęć jest Tomasz Woźniczka. Za scenografię odpowiada Ewa Mroczkowska, za kostiumy – Zuzanna Kot, a za montaż – Alan Zejer. Producentami obrazu są Jerzy Kapuściński, Ewa Jastrzębska i Jacek Bromski. Koproducenci to Instytucja Filmowa Silesia Film oraz Kivi Sp. z o.o, King House Michał Sadowski i Exa Studio. Film otrzymał także wsparcie Gminy Strzelce Opolskie.

Międzynarodowym agentem sprzedaży "Chleba i soli" jest IKH Pictures Promotion. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska