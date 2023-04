Nasza historia: wędrujący Chrystus

Pierwszy to XVIII wieczna Rzeźba Chrystusa upadającego pod krzyżem, zwana Bożą Męką. Pierwotnie stała na dzisiejszym Placu Roosevelta. Hitlerowców drażnił jednak umieszczony na niej polski napis “Idź za mną”. Więc ją przenieśli na skwer przy zbiegu dzisiejszych Warszawskiej i Jagiellończyka.

Druga to figura Chrystusa Zbawiciela Świata z 1737 roku, najstarsza olsztyńska rzeźba. Chrystus stał do końca lat 40tych ub. wieku przy zbiegu obecnych Linki i 1 Maja. Komuniści uznali jednak, że nie ma dla niego miejsca w centrum miasta. Teraz stoi przy kościele Serca Jezusowego.

Igor Hrywna