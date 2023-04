Jutro złożą wniosek o odwołanie burmistrza Bartoszyc. Kiedy odbędzie się referendum?

Część mieszkańców Bartoszyc chce zadecydować jeszcze przed wyborami samorządowymi, czy obecny burmistrz Piotr Petrykowski będzie nadal rządził ich miastem. Inicjatorzy przeprowadzenia referendum w tej sprawie zebrali co najmniej minimalną – wynoszącą 1770 - wymagana prawem liczbę podpisów, by zorganizować takie głosowanie jeszcze w tym roku. Ile podpisów będzie ostatecznie, tego jeszcze nie wiadomo. Swoją sygnaturę będzie można złożyć pod wnioskiem do ostatniej chwili.