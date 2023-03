Trwa odliczanie do olsztyńskiego biegu "Tropem Wilczym"

— Jest już solidnie ponad 200 zarejestrowanych uczestników. Na każdego czeka pakiet startowy i poczęstunek wioskową grochówką. Na zwycięzców także nagrody — mówi Jerzy Szmit, prezes Fundacji im. Piotra Poleskiego i jeden z organizatorów wydarzenia.

Organizatorzy zaplanowali w sumie cztery biegi: dla najmłodszych, dla młodzieży, bieg główny na 1963 m oraz bieg sportowy, który będzie stanowił dwukrotność tego dystansu. Bieg na dystans 1963 metry to odwołanie do roku, w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty — Józef Franczak ps. Lalek.

Wydarzenie odbędzie się w Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie w niedzielę 5 marca. Pierwsze biegi rozpoczną się już przed godziną 11. W środę 1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizatorzy olsztyńskiego biegu zorganizowali odprawę oraz wizję lokalną na miejscu biegu.

— Dopinamy szczegóły na ostatni guzik — relacjonuje nam Jerzy Szmit.

W organizację imprezy, oprócz Fundacji im. Piotra Polskiego z Olsztyna, zaangażowały się także: Warmińsko-Mazurska Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (jako współorganizator), 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana, 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej, Regionalna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa oraz firma budowlana Arbet.

— Udział wojska jest dla nas bardzo ważny. Dzięki tej współpracy już za pierwszym razem startujemy z całkowicie profesjonalną organizacją. Trzeba też przypomnieć, że Żołnierze Wyklęci byli Wojskiem Polskim i nasz bieg ich właśnie upamiętnia — mówi prezes Fundacji im. Piotra Poleskiego.

Bieg „Tropem Wilczym”. Z roku na rok gromadzi coraz więcej osób, które żywo interesują się historią Żołnierzy Wyklętych. Obecnie jest największym tego typu przedsięwzięciem sportowo-edukacyjnym na świecie. W 2020 roku w biegu uczestniczyło 75 tysięcy biegaczy w 370 miejscowościach w Polsce i na świecie. W tym roku Olsztyn dołączy do tego grona.

Biegi w całej Polsce odbywają się pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Swój udział w zawodach potwierdził Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. W programie zawodów przewidziano poczęstunek wojskową grochówką.

— To bardzo ważne wydarzenie, w którym każdego kolejnego roku bierze udział coraz więcej osób. To także okazja, żeby oddać hołd tym, którzy nigdy nie zaakceptowali zniewolenia. Serdecznie zachęcam do udziału w wydarzeniu — mówi Jerzy Szmit, prezes Fundacji im. Piotra Poleskiego.

Stanisław Kryściński