Na jakim etapie jest Olsztyński Budżet Obywatelski? Jakie pomysły już zostały zgłoszone, a jakie są do wzięcia?

Zegar tyka do końca lutego. Później nie będzie można już złożyć propozycji do X edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Jakie pomysły są już „na tapecie”? Jakie osiedla nie zgłosiły żadnego pomysłu?

Czas na twój pomysł — trwa nabór do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Olsztyna mogą składać swoje propozycje tak samo jak w latach ubiegłych do projektów miejskich i osiedlowych. Do rozdysponowania ratusz ma 7,5 mln zł. Jednak tym razem pula środków finansowych przeznaczonych na projekty miejskie to 2 mln 400 tys. zł, a na projekty osiedlowe to dokładnie 5 mln 100 tys. zł.

— Mamy 31 zgłoszonych projektów. 13 gotowych do weryfikacji formalnej, która rozpocznie się 1 marca, a 18 projektów w wersji roboczej — mówi Marta Bartoszewicz, rzeczniczka olsztyńskiego ratusza. — 9 projektów jest o tematyce infrastruktury twardej (budowa lub przebudowa): chodniki, schody, parkingi, drogi/ulice. 8 projektów o tematyce infrastruktury twardej związane z rekreacją (parki, zieleń, place zabaw). 8 projektów dotyczy tematyki sportowej (związanej z następującymi dyscyplinami: tenis ziemny, siatkówka, koszykówka, skatepark, rugby, jazda na łyżwach). 2 projekty związane są z czytelnictwem, a 1 projekt z zakresu organizacji imprez. 3 projekty są o innej tematyce.

Jeszcze nie wszystkie osiedla mają złożone wnioski na realizację projektów. Cały czas brakuje pomysłów od mieszkańców osiedli Brzeziny, Grunwaldzkiego, Kętrzyńskiego, Kormoran, Kortowo, Likusy, Mazurskie, Pojezierze, Redykajny, Śródmieście, Wojska Polskiego i Zielona Górka.

Inspiracją dla mieszkańców, którzy chcieliby zgłosić projekt, może być bank pomysłów. Na stronie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego można znaleźć 150 propozycji, które mogą stać się bazą przygotowywanego zadania. Są tam pomysły m.in. na postawienie wielkiego neonu z napisem "I love Olsztyn" przed ratuszem czy rzeźby Hansa Klossa na starówce, stworzenie toru udo nauki jazdy dla ludzi na wózkach inwalidzkich, realizację parków kieszonkowych czy postawienie bankomatu nasion lub pitników w parkach.

ADA ROMANOWSKA