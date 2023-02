Nowe kolumbaria na cmentarzu przy ul. Poprzecznej w Olsztynie

Wkrótce powinny powstać kolejne nisze na urny na cmentarzu przy ul. Poprzecznej. Właśnie został rozpisany przetarg na dwa kolejne obiekty.

— Nie będą się niczym różnić od tych, które już są wykorzystywane do urnowych pochówków — informuje dyrektor ZCK w Olsztynie Zbigniew Kot. — To podłużne, prostokątne obiekty przykryte dwuspadowym dachem. Mogące pomieścić od jednej do czterech urn nisze są rozmieszczone na trzech poziomach i jest ich łącznie 54 w każdym kolumbarium.

Na oferty na wykonawstwo prac Zakład Cmentarzy Komunalnych czeka do 23 lutego. Zwycięzca postępowania będzie mieć 120 dni na realizację prac.

Teraz na cmentarzu przy ul. Poprzecznej jest 16 kolumbariów. Docelowo na terenie tej charakterystycznej kwatery powstaną 24 takie obiekty.

Każdego roku w Olsztynie odbywa się 1,7-2 tys. pochówków. Już nawet ponad połowa z nich po pochówki urnowe.

Niedawno specyficzne trzy kwatery na ok. 1,7 tys. miejsc do pochówków urnowych powstały na cmentarzu Dywity. Wszystkie nagrobki będą tam znormalizowane, przez co mogą kojarzyć się z amerykańskimi cmentarzami wojennymi. Już został zaplanowany pierwszy pogrzeb w tym miejscu.