Kolejny paszkwil "GW" wymierzony w Daniela Obajtka!

„Gazeta Wyborcza” znów wzięła na celownik prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Dziennik donosi o rzekomej współpracy menadżera z ABW, a także - co najbardziej szokujące - łączy go ze śmiercią funkcjonariusza Agencji. W reakcji na tekst Biuro Prasowe PKN Orlen opublikowało stanowisko mecenasa Macieja Zaborowskiego, pełnomocnika prezesa zarządu spółki Daniela Obajtka.

— Ponownie podkreślam, że całkowicie nieprawdziwa jest informacja o jakiejkolwiek współpracy Pana Daniela Obajtka z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w szczególności w charakterze konsultanta czy też osobowego źródła informacji, opublikowana dzisiaj przez „Gazetę Wyborczą”. Całkowicie nieuprawnione, a zarazem naruszające dobra osobiste Pana Daniela Obajtka jest jakiekolwiek łączenie jego osoby ze śmiercią funkcjonariusza ABW opisywaną przez dziennik „Gazeta Wyborcza” w dzisiejszej publikacji. Po raz kolejny zdecydowanie podkreślam również, że wobec Pana Daniela Obajtka żaden sąd nie wydał nigdy wyroku stwierdzającego popełnienie przez niego jakiegokolwiek przestępstwa — czytamy w komunikacie Zaborowskiego.

Dostęp do informacji niejawnych



Autorzy tekstu Wojciech Czuchnowski i Jarosław Sidorowicz twierdzą, że zdaniem ich rozmówców rzekoma współpraca Obajtka z ABW może być powodem tego, że do dziś prezes PKN Orlen nie otrzymał poświadczenia o dostępie do informacji tajnych.

Mec. Zaborowski odnosi się również do tego zarzutu.

— Wymaga podkreślenia fakt, że żaden z funkcjonariuszy ABW nie mógł także sprzeciwić się wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa o najwyższej klauzuli tajności Panu Danielowi Obajtkowi, ponieważ o dostęp do klauzuli „ściśle tajne” Pan Daniel Obajtek nigdy nie wnioskował — podkreśla adwokat.

— W związku z publikacją przez dziennikarzy kolejnych sensacyjnych nieprawdziwych informacji oraz sugestii podjęte zostały kroki prawne mające na celu ochronę dobrego imienia pana Obajtka. Dotyczy to również dzisiejszego artykułu opublikowanego w „Gazecie Wyborczej — zapowiada mec. Zaborowski.

